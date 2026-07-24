Gerardina Trovato annulla il tour: due interventi d'urgenza alla gola, il toccante appello ai fan La cantante ha annunciato la cancellazione della tournée a causa di una cisti nei pressi delle corde vocali: il doloroso messaggio sui social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il ritorno sul palco dovrà attendere. Con un video pubblicato sui social, infatti, Gerardina Trovato ha annunciato la sospensione del tour estivo 2026, spiegando di essere costretta a fermarsi per affrontare un delicato percorso medico che prevede due interventi chirurgici. La cantautrice, che nelle ultime settimane aveva ritrovato l’entusiasmo del pubblico grazie all’organizzazione di una nuova tournée, ha raccontato con emozione quanto accaduto durante le prove. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Gerardina Trovato, il messaggio ai fan e la scoperta della cisti

"Ciao ragazzi, quello che devo dirvi non è proprio una bella cosa" esordisce Gerardina Trovato in un video condiviso su Instagram. "Io ero felice, felice davvero perché dopo tanto, tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia, con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi grazie al mio manager e amico Nando". A cambiare improvvisamente i programmi è stato un dolore avvertito mentre provava i brani. In un primo momento aveva pensato che si trattasse soltanto di stanche zza: "Pensavo fosse stanchezza, dico ora l’otorino mi dirà magari fatti una bella dormita, un giorno o due massimo di riposo e poi vai". Gli accertamenti, però, hanno restituito un quadro diverso. Dopo la visita specialistica e una Tac con mezzo di contrasto, infatti, è emersa la presenza di una cisti alla gola che comprimerebbe le corde vocali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Due operazioni d’urgenza e lo stop ai concerti: "Tornerò a cantare"

La diagnosi costringerà Gerardina Trovato a un doppio intervento chirurgico, seguito da un periodo di ricovero e riabilitazione. "È venuto fuori che ho una cisti alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e dovrò essere operata di urgenza", racconta nel video. La cantante spiega anche di aver ricevuto un primo responso rassicurante, pur senza certezze assolute: "Le parole dell’otorino quando ti senti dire ‘non dovrebbe’ non sono una sicurezza. Non dovrebbe essere maligna, dovrebbe essere benigna, ma comunque poco importa perché dovrò subire due interventi, uno alla cisti e l’altro alle corde vocali".

Per questo motivo tutte le date previste del tour vengono rinviate. Nonostante la preoccupazione, Gerardina Trovato ha voluto rassicurare chi la segue da anni, promettendo di fare il possibile per rimettersi presto. "Vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima, il prima possibile". Infine il saluto con tanto di appello: "Dite una preghierina per me, vi voglio un mondo di bene e spero presto di vedervi di nuovo tutti, tutti, che siete tanti, sotto al palco con questi meravigliosi musicisti". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche