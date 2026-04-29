Gerard Butler e l'eredità di Schwarzenegger: ecco perchè è lui il Last Action Hero dei giorni nostri Il film Operazione Kandahar conferma una sensazione: Butler tiene in piedi l’action vecchia scuola più di chiunque altro. Oggi il testimone di Schwarzy passa da lui

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Ci sono attori che cambiano insieme al cinema, e altri che restano identici anche quando tutto intorno si muove. Gerard Butler appartiene alla seconda categoria. Ogni volta che torna sullo schermo, sembra di rivedere un certo modo di fare action che non esiste quasi più: facce segnate, corpi che pesano, ambienti polverosi, un’energia che arriva prima della trama. In Operazione Kandahar questa sensazione si ripresenta subito. Butler entra in scena con quell’aria da uomo che ha visto abbastanza cose da non stupirsi più di niente.

È un tipo di presenza che oggi spicca ancora di più, perché il cinema d’azione contemporaneo tende a essere lucido, geometrico, pieno di effetti. Lui no: sembra uscito da un’altra epoca, come un personaggio che non ha mai abbandonato il set. Viene spontaneo pensare a Last Action Hero: nel cult del 1993 Arnold Schwarzenegger giocava con l’idea dell’eroe che salta dentro e fuori dal film. Butler, invece, dà l’impressione opposta: è rimasto lì dentro e ci vive da anni.

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Un modo di recitare che arriva da lontano

La carriera di Butler – esplosa nel 2007 con l’iconico Leonida in 300 – d’altronde è un percorso che si riconosce al volo. La saga di Attacco al Potere, Hunter Killer, Geostorm, Nella tana dei lupi, The Plane, Greenland: titoli diversi, disastri diversi, ma la stessa temperatura emotiva. Butler arriva, trova un mondo che sta andando a rotoli e prova a rimetterlo in piedi come può. In Operazione Kandahar questa continuità si sente. La fisicità di Butler è più di un dettaglio estetico, è il centro di tutto: l’attore si muove come qualcuno che sente il peso delle cose, e questo dà ai suoi personaggi una credibilità immediata. Non è nostalgia: è concretezza. Una qualità che oggi, in mezzo a tanti eroi sempre meno sporchi e sempre più levigati, risalta senza bisogno di sottolineature.

Il richiamo dei film che non chiedono impegno

I film di Butler hanno una caratteristica curiosa: arrivano sempre nei momenti in cui cerchi qualcosa di diretto. Non devi metterti in modalità analitica, non devi inseguire sottotesti. È un tipo di intrattenimento che ti accompagna, più che guidarti. E questa semplicità, quando è fatta bene, diventa un valore. Ecco perchè Operazione Kandahar, nonostante il flop al botteghino, ha poi sfondato in streaming: quando ti siedi sul divano e accendi la tv sai già che tipo di energia troverai, e a volte è esattamente ciò che serve. E questa coerenza, invece di appiattire, crea riconoscimento.

Forse alla fine Butler non è davvero l’ultimo eroe d’azione. Forse è semplicemente uno che ha deciso di restare fedele a un certo modo di stare davanti alla camera. In un panorama che cambia continuamente, questa fedeltà ha un effetto preciso: ti fa sentire che, almeno in un angolo del cinema, qualcosa è rimasto com’era.

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