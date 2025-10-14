Fazio beffato da Geppi Cucciari, rivincita Rai: ‘soffiata’ stella del cinema mondiale a Che tempo che fa Un grande maestro del cinema sta per approdare in Italia, ma questa volta non sarà il conduttore di canale Nove a intervistarlo: scopriamo di più.

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari che questa volta debutterà con un ospite veramente eccezionale. Giovedì sera, la conduttrice avrà infatti modo di intervistare Woody Allen, il grande maestro del cinema che ha dato vita ad alcuni dei capolavori più famosi al mondo. Dopo le diverse interviste concesse proprio a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, questa volta il genio newyorkese sbarcherà a Splendida Cornice permettendo alla Rai di prendersi una bella rivincita: scopriamo di più.

Woody Allen a Splendida Cornice: la rivincita della Rai

Ebbene sì, Geppi Cucciari inaugurerà la nuova stagione di Splendida Cornice intervistando nientepopodimeno che Woody Allen. Dopo anni di monopolio di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in merito alle interviste dei grandi nomi internazionali, la Rai è dunque pronta a prendersi la sua rivincita in tutti i sensi. Ricordiamo infatti che nelle ultime due settimane il programma di Fazio sul canale Nove ha ospitato sia Mara Venier che Milly Carlucci, due regine di casa Rai. E che questo ha suscitato non pochi malumori all’interno della rete ammiraglia, che da sempre gradisce poco l’idea di vedere le sue conduttrici simbolo contribuire alle fortune di un programma di un’altra emittente.

Questa volta, i ruoli sembrerebbero esseri invertiti, con la Rai che è strategicamente riuscita a soffiare la stella del cinema mondiale a Fabio Fazio, che in passato lo aveva già avuto ospite nel suo programma più volte. Insomma, un vero colpaccio per la rete ammiraglia che punta a portare Splendida Cornice ad un livello ancora più alto dopo l’ottimo risultato ottenuto nella precedente stagione. L’unione tra la verve comica e irriverente di Geppi Cucciari e il genio di Woody Allen non potrà che dare vita a un momento storico e imperdibile.

Splendida Cornice, gli ospiti della prima puntata

Oltre al maestro Woody Allen, che certamente darà vita a una delle interviste più attese, la prima puntata della nuova stagione di Splendida Cornice vedrà molti altri ospiti di spicco e un parterre coinvolgente ed eterogeneo. Nello studio vedremo infatti il mitico Gianni Morandi, l’attrice Carla Signoris, la comica e conduttrice di Bake Off Brenda Lodigiani e la leggenda del calcio Gianni Rivera. Accanto a loro anche Renad, la bambina palestinese diventata simbolo di speranza e resistenza, e l’accompagnamento musicale di Raphael Gualazzi, Paolo Fresu e Laura Marzadori. Un inizio con il botto per l’iconica Geppi Cucciari.

