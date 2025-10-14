Fazio beffato da Geppi Cucciari, rivincita Rai: ‘soffiata’ stella del cinema mondiale a Che tempo che fa
Un grande maestro del cinema sta per approdare in Italia, ma questa volta non sarà il conduttore di canale Nove a intervistarlo: scopriamo di più.
Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari che questa volta debutterà con un ospite veramente eccezionale. Giovedì sera, la conduttrice avrà infatti modo di intervistare Woody Allen, il grande maestro del cinema che ha dato vita ad alcuni dei capolavori più famosi al mondo. Dopo le diverse interviste concesse proprio a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, questa volta il genio newyorkese sbarcherà a Splendida Cornice permettendo alla Rai di prendersi una bella rivincita: scopriamo di più.
Woody Allen a Splendida Cornice: la rivincita della Rai
Ebbene sì, Geppi Cucciari inaugurerà la nuova stagione di Splendida Cornice intervistando nientepopodimeno che Woody Allen. Dopo anni di monopolio di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in merito alle interviste dei grandi nomi internazionali, la Rai è dunque pronta a prendersi la sua rivincita in tutti i sensi. Ricordiamo infatti che nelle ultime due settimane il programma di Fazio sul canale Nove ha ospitato sia Mara Venier che Milly Carlucci, due regine di casa Rai. E che questo ha suscitato non pochi malumori all’interno della rete ammiraglia, che da sempre gradisce poco l’idea di vedere le sue conduttrici simbolo contribuire alle fortune di un programma di un’altra emittente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Questa volta, i ruoli sembrerebbero esseri invertiti, con la Rai che è strategicamente riuscita a soffiare la stella del cinema mondiale a Fabio Fazio, che in passato lo aveva già avuto ospite nel suo programma più volte. Insomma, un vero colpaccio per la rete ammiraglia che punta a portare Splendida Cornice ad un livello ancora più alto dopo l’ottimo risultato ottenuto nella precedente stagione. L’unione tra la verve comica e irriverente di Geppi Cucciari e il genio di Woody Allen non potrà che dare vita a un momento storico e imperdibile.
Splendida Cornice, gli ospiti della prima puntata
Oltre al maestro Woody Allen, che certamente darà vita a una delle interviste più attese, la prima puntata della nuova stagione di Splendida Cornice vedrà molti altri ospiti di spicco e un parterre coinvolgente ed eterogeneo. Nello studio vedremo infatti il mitico Gianni Morandi, l’attrice Carla Signoris, la comica e conduttrice di Bake Off Brenda Lodigiani e la leggenda del calcio Gianni Rivera. Accanto a loro anche Renad, la bambina palestinese diventata simbolo di speranza e resistenza, e l’accompagnamento musicale di Raphael Gualazzi, Paolo Fresu e Laura Marzadori. Un inizio con il botto per l’iconica Geppi Cucciari.
Potrebbe interessarti anche
Diane Keaton, il racconto degli ultimi istanti di vita e il patrimonio da 100 milioni di euro
Scopriamo di più su ciò che è accaduto all’amatissima attrice, scomparsa improvvisam...
Luca Calvani su Prime Video fa venire i brividi dall'emozione nel suo film d'esordio alla regia
Dopo aver dimostrato le doti da attore, ecco il primo lungometraggio da regista: una...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti
Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: da...
Augias perfido con la Rai, Iacchetti commuove: Attenti al Libro è il gioiello della Fialdini, perché
Nella prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3 si sono alternati tantissim...
Fabio Fazio, nuovo 'dispetto' alla Rai: dopo Mara Venier anche Milly Carlucci finisce sul Nove
Dopo l’ospitata di Mara Venier, Fabio Fazio cala un altro asso: Milly Carlucci sbarc...
Diane Keaton, 5 film cult da rivedere assolutamente (col secondo è impossibile non piangere)
Ecco 5 film indimenticabili di Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen e Francis...
Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, d...
Diane Keaton, chi sono i figli Dexter e Duke e perché li ha adottati a 50 anni
Diane Keaton è morta a 79 anni, lasciando i figli adottivi Dexter e Duke. Scopri tut...