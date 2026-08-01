Geppi Cucciari 'cancellata' dalla Rai, addio al suo programma tra le polemiche: cosa succede Geppi Cucciari fuori da Un giorno da pecora su Rai Radio 1: al suo posto Nancy Brilli. La scelta della Rai riaccende il dibattito sui nuovi palinsesti e possibili epurazioni.

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L’assenza del suo nome dai nuovi palinsesti radiofonici della Rai ha acceso il dibattito. Geppi Cucciari, tra i volti più apprezzati del servizio pubblico, non dovrebbe tornare alla conduzione di Un giorno da pecora su Radio Rai 1 nella prossima stagione. Al suo posto, secondo quanto emerge dalle linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, è prevista Nancy Brilli. Una scelta che ha sorpreso molti, anche perché la stessa Cucciari aveva rassicurato il pubblico sul suo ritorno dopo la pausa concessa nei mesi scorsi per dedicarsi alle riprese del film Perfetta. Intanto, tra indiscrezioni e ricostruzioni, c’è già chi parla di una possibile "epurazione".

Geppi Cucciari non torna a Un giorno da pecora: al suo posto Nancy Brilli

Nei nuovi palinsesti radiofonici della Rai il nome di Geppi Cucciari non compare più accanto a quello di Giorgio Lauro alla guida di Un giorno da pecora. Al suo posto figura Nancy Brilli, che aveva già sostituito temporaneamente la conduttrice sarda durante la scorsa primavera, quando Cucciari aveva lasciato il programma per lavorare al film tratto dallo spettacolo teatrale Perfetta di Mattia Torre.

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All’epoca, però, si era parlato di uno stop temporaneo. La stessa attrice e conduttrice aveva fatto sapere ai suoi ascoltatori che sarebbe tornata regolarmente in autunno. L’esclusione dai nuovi palinsesti, pur trattandosi ancora di linee guida, rappresenta quindi un cambio di rotta inatteso e destinato a far discutere.

Il caso Sangiuliano e le ipotesi di una scelta politica

L’uscita di scena di Cucciari ha immediatamente alimentato le interpretazioni politiche. Alcuni osservatori collegano infatti la decisione al celebre botta e risposta con l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante il Premio Strega del 2024, quando la conduttrice ironizzò sul fatto che il ministro non avesse ancora letto i libri finalisti. Un episodio che ebbe grande eco mediatica e che contribuì a rafforzare l’immagine di Cucciari come volto libero e spesso pungente del servizio pubblico, e forse per questo scomodo ai piani alti di Viale Mazzini. Al momento non esistono elementi che colleghino ufficialmente quella vicenda alla mancata conferma a Un giorno da pecora. La Rai non ha attribuito motivazioni alla scelta e non sono state fornite spiegazioni pubbliche. Resta però il fatto che il cambio arriva in una fase in cui ogni decisione sui palinsesti viene osservata con particolare attenzione.

Geppi Cucciari e Splendida Cornice : il futuro su Rai 3 non sembra in discussione

Se la radio potrebbe chiudersi, la televisione continua invece a rappresentare un punto fermo per Geppi Cucciari. La conduttrice resterà infatti al timone di Splendida Cornice, il programma di Rai 3 che negli ultimi anni è diventato uno dei titoli più apprezzati della rete. Lanciato nel 2023, il format ha conquistato pubblico e critica grazie a una formula originale che mescola attualità, cultura, satira intelligente e intrattenimento, ottenendo ascolti solidi e una forte identità editoriale. Proprio per questo, allo stato attuale non emergono segnali che facciano pensare a una cancellazione del programma, considerato uno dei prodotti di maggior successo di Rai 3.

Il caso, tuttavia, si inserisce in una fase di profondo riassetto della terza rete. Negli ultimi anni il centrodestra ha avviato un ampio restyling dei palinsesti che ha portato alla chiusura o al trasferimento di trasmissioni storiche, come Cartabianca, passata con Bianca Berlinguer a Rete 4 (in versione E’ sempre Cartabianca). Anche Report è da tempo al centro di indiscrezioni e tensioni, con il conduttore Sigfrido Ranucci che da mesi vive un rapporto complicato con i vertici dell’azienda e che proprio in questi giorni è al centro di rumors su un suo possibile addio alla tv pubblica.

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