Geppi Cucciari furiosa: “Dobbiamo tornare a inca**arci”, poi svela cosa non va in TV Geppi Cucciari racconta Zustissia, il film sul caso di Beniamino Zuncheddu, assolto dopo 33 anni di carcere per un clamoroso errore giudiziario.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È una Geppi Cucciari inedita, quella che si mette dalla parte di chi ha perso anni, libertà e pezzi di vita per un errore che non aveva commesso. Lo fa in Zustissia, opera prima di Francesco Piras, che porta al cinema la vicenda di Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore sardo rimasto in carcere per 33 anni prima di essere assolto. Cucciari interpreta Irene Testa, impegnata nella tutela dei diritti dei detenuti, e si confronta con una storia che va oltre il caso giudiziario. Ai microfoni dell’Ansa, esprime il proprio punto di vista.

Geppi Cucciari protagonista di Zustissia, il film su Beniamino Zuncheddu

Ai microfoni dell’ANSA, Geppi Cucciari presenta Zustissia, il film di Francesco Piras che ricostruisce la drammatica vicenda di Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo per un triplice omicidio avvenuto nel 1991 a Sinnai e assolto soltanto nel 2024, dopo 33 anni trascorsi in carcere. Nel film, ispirato al libro Io sono innocente, Fabrizio Ferracane interpreta Zuncheddu, mentre Michele Riondino veste i panni dell’avvocato Mauro Trogu, protagonista della lunga battaglia che ha portato alla revisione del processo. Per Cucciari si tratta di un’opera capace di riportare al centro il senso della responsabilità civile: "Dovremmo tornare a far valere il diritto di incazzarsi anche per le ingiustizie che non capitano a noi. Questo è un esempio di cinema civile, è un film sulle vite degli altri, e quegli altri, un giorno potrebbero essere anche noi o qualcuno a cui vogliamo bene". Cucciari parla anche della sua passione per la cronaca giudiziaria: "Sono una grande appassionata di cronaca giudiziaria e a suo modo anche nera. Seguo molti prodotti televisivi, podcast e approfondimenti documentari su questo". L’attrice si definisce inoltre "una grande fan" di Roberta Petrelluzzi e di Un Giorno in Pretura, ma critica la sovraesposizione televisiva di questi contenuti perché, secondo lei, dare invece "tutte queste notizie a un pubblico che non le sceglie mi ha sempre colpito in maniera non positiva".

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Parlando di Splendida Cornice, Geppi Cucciari spiega come il programma riesca a conciliare comicità e temi importanti: "Noi su quei temi abbiamo sempre scherzato con il linguaggio ma non con i contenuti". Per la nuova stagione, aggiunge, "tenteremo di continuare quella strada, con la comicità nel linguaggio", ricordando che "Non si deve ridere per forza, non si può scherzare su tutto… ma forse sì".

Beniamino Zuncheddu, una storia che interroga tutti

Come dicevamo prima, Zustissia di Francesco Piras racconta la vicenda di Beniamino Zuncheddu, assolto nel 2024 dopo 33 anni di carcere per un triplice omicidio. "Il film mi è piaciuto moltissimo, mi ha emozionato perché sono tornato indietro nel tempo a quando mi hanno preso", racconta Zuncheddu, che dopo la lunga detenzione aggiunge: "Nessuno mi ha mai chiesto scusa". La sceneggiatrice Lisa Nur Sultan considera Zustissia un film necessario e urgente, soprattutto per restituire dignità a Zuncheddu dopo oltre trent’anni di detenzione. La sua vicenda colpisce anche perché non è segnata dal desiderio di vendetta, ma dall’incontro tra persone che hanno scelto di battersi per la giustizia.

Fabrizio Ferracane ha cercato di interpretare Zuncheddu concentrandosi sui suoi silenzi e sui suoi gesti, mentre Michele Riondino ha vissuto il ruolo come una grande responsabilità. L’attore sottolinea inoltre come la condanna sia stata il risultato non di un singolo errore, ma di una serie di negligenze che hanno coinvolto l’intero sistema. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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