Geppi Cucciari, l’addio (amaro) a Un giorno da pecora dopo 11 anni: “Mi mancherà". Chi la sostituisce La comica e conduttrice ha confermato con un post su Instagram le notizie anticipate da tempo. Rammarico nelle sue parole. E un saluto speciale a tutti i colleghi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Rai Radio 1 dice addio (per ora) a Geppi Cucciari. La storica speaker e conduttrice di Un giorno da pecora non tornerà al suo posto, dopo 11 anni nel programma, come lei stessa ha spiegato in un lungo post social. La notizia era nell’aria, ma solo adesso, con le nuove puntate attese dal 28 settembre, Cucciari ha scelto di confermare le voci. Stando alle sue parole, sarebbero subentrare "ragioni editoriali" esterne alla sua volontà. E un altro nome importante dovrebbe essere già pronto per sostituirla. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Geppi Cucciari, l’addio a Un giorno da pecora e il post social (amaro)

Dopo 11 stagioni dietro i microfoni di Un giorno da pecora, Geppi Cucciari non ci sarà. Nella nuova stagione al via il 28 settembre, come riportato da Today, la comica e conduttrice verrà infatti sostituta da un altro nome. È stata lei stessa ad annunciarlo in un post dal sapore amaro su Instagram, pubblicato qualche ora fa. "A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Giorno da pecora come avrei desiderato", ha esordito con rammarico.

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Poi i dettagli: "Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un giorno da pecora con Splendida cornice e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali".

Quindi, la scelta è stata dell’azienda e Geppi ha soltanto potuto accettare, suo malgrado. "È stato deciso", ha aggiunto la conduttrice, "di avere qualcuno disponibile tutto l’anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio, mi mancherà Giorgio Lauro, che è stato sempre molto più di un collega e col quale negli anni abbiamo costruito un legame davvero speciale, mi mancherà Rachele Brancatisano che mi ha accolta fin dall’ inizio come una sorella e che è diventata mia comare perché ho avuto il privilegio di battezzare suo figlio, mi mancherà la redazione di questo programma".

Il saluto di Geppi Cucciari ai compagni di viaggio

Temendo di dimenticare qualcuno, Geppi ha voluto elencare nel post tutti i compagni di viaggio di questi anni, tra colleghi e ospiti vari: "Era bello condividere tutto questo mondo con voi. Per le giovani e talentuose Aurora Di Marcantonio e Chiara Cami: resterò vostro padre. Avete scandito i miei anni, le mie giornate, i miei pranzi. E grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste circa 2000 puntate, incontri a volte sorprendenti, altre sconcertanti, sempre illuminanti. E mi mancherà il rapporto unico con gli ascoltatori di questo programma, un pubblico dedicato, attento, severo e dai grandi slanci. Ci ritroveremo, ne sono sicura".

Chi prenderà il posto di Geppi Cucciari a Un giorno da pecora

Scatta intanto il toto-nomi sul possibile successore di Geppi. Secondo le indiscrezioni più recenti, dovrebbe subentrare al suo posto Nancy Brilli, che già negli ultimi mesi della passata stagione aveva sostituito con efficacia la conduttrice uscente. Quest’ultima era arrivata a Un giorno da pecora nel 2015, al fianco di Giorgio Lauro e al posto di Claudio Sabelli Fioretti. Stavolta sarà lei a fare spazio a qualcun altro. Con grande rammarico per i fan. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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