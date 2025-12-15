George Clooney rinuncia ai baci sul set: “Ho chiuso, non è il mio lavoro”. La svolta con la moglie Amal L'attore americano ha rivelato, nel corso di una recente intervista, di aver detto addio definitivamente ai ruoli da latin lover. Ma non abbandonerà il cinema. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

George Clooney ha scelto di chiudere definitivamente con le scene romantiche e con i baci sul set. L’attore americano lo ha confessato in una recente intervista al Daily Mail, rivelando di aver preso la decisione dopo una conversazione con la moglie Amal Alamuddin. Superati da tempo i 60 anni, Clooney non sente più la necessità di vestire i panni del seduttore che lo hanno reso celebre al cinema e in tv. Per questo, d’ora in avanti si concentrerà su altri ruoli. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

George Clooney, l’addio ai baci sul set (con la complicità di Amal)

In una recente intervista al Daily Mail, George Clooney ha raccontato che la svolta è arrivata dopo una conversazione con la moglie Amal. Ha detto anche di ispirarsi al percorso di Paul Newman, che a un certo punto della sua carriera scelse di non interpretare più personaggi coinvolti in storie d’amore: "Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman: ‘Ok, beh, non bacio più una ragazza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attore ha poi spiegato di sentirsi ancora in forma – al punto da giocare a basket con ragazzi di 25 anni – ma di avere la piena consapevolezza del tempo che passa. Guardando avanti di 20‑25 anni, ha scherzato sul fatto che, per quanto uno si tenga in salute, "non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale". Da qui la scelta: niente più baci con colleghe sul set, e stop alle parti costruite solo sulla sua immagine di latin lover.

La carriera ‘da seduttore’ di George Clooney

Considerato per decenni uno dei volti più riconoscibili delle commedie romantiche, Clooney ha alle spalle una lunga serie di film di successo, tra cui "Un giorno… per caso" con Michelle Pfeiffer, "Out of Sight" con Jennifer Lopez, "Tra le nuvole" con Vera Farmiga e, più di recente, "Ticket to Paradise" al fianco di Julia Roberts.

Già in passato, l’attore aveva anticipato questa direzione, spiegando in un’intervista televisiva di non voler più competere con i colleghi ventenni: "Guardate, ho 63 anni. Non sto cercando di competere con protagonisti venticinquenni. Non è il mio lavoro, non faccio più film romantici". Ora il passo successivo è ulteriore: non solo il rifiuto delle rom‑com, ma addirittura l’esclusione delle scene di bacio con colleghe più giovani dal suo repertorio futuro. Insomma Clooney, che negli ultimi anni ha alternato la recitazione alla regia e alla produzione, ha chiarito che questa non è una rinuncia al cinema in senso assoluto, ma una scelta di coerenza rispetto ai ruoli. D’ora in poi vuole concentrarsi su personaggi più maturi, complessi, spesso legati a temi politici, sociali o esistenziali. Piuttosto che su storie ‘superficiali’ incentrate solo sull’attrazione fisica o sulla conquista romantica.

Potrebbe interessarti anche