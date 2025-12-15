Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

George Clooney rinuncia ai baci sul set: “Ho chiuso, non è il mio lavoro”. La svolta con la moglie Amal

L'attore americano ha rivelato, nel corso di una recente intervista, di aver detto addio definitivamente ai ruoli da latin lover. Ma non abbandonerà il cinema. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

George Clooney
Mediaset Infinity

George Clooney ha scelto di chiudere definitivamente con le scene romantiche e con i baci sul set. L’attore americano lo ha confessato in una recente intervista al Daily Mail, rivelando di aver preso la decisione dopo una conversazione con la moglie Amal Alamuddin. Superati da tempo i 60 anni, Clooney non sente più la necessità di vestire i panni del seduttore che lo hanno reso celebre al cinema e in tv. Per questo, d’ora in avanti si concentrerà su altri ruoli. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

George Clooney, l’addio ai baci sul set (con la complicità di Amal)

In una recente intervista al Daily Mail, George Clooney ha raccontato che la svolta è arrivata dopo una conversazione con la moglie Amal. Ha detto anche di ispirarsi al percorso di Paul Newman, che a un certo punto della sua carriera scelse di non interpretare più personaggi coinvolti in storie d’amore: "Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman: ‘Ok, beh, non bacio più una ragazza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’attore ha poi spiegato di sentirsi ancora in forma – al punto da giocare a basket con ragazzi di 25 anni – ma di avere la piena consapevolezza del tempo che passa. Guardando avanti di 20‑25 anni, ha scherzato sul fatto che, per quanto uno si tenga in salute, "non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale". Da qui la scelta: niente più baci con colleghe sul set, e stop alle parti costruite solo sulla sua immagine di latin lover.

La carriera ‘da seduttore’ di George Clooney

Considerato per decenni uno dei volti più riconoscibili delle commedie romantiche, Clooney ha alle spalle una lunga serie di film di successo, tra cui "Un giorno… per caso" con Michelle Pfeiffer, "Out of Sight" con Jennifer Lopez, "Tra le nuvole" con Vera Farmiga e, più di recente, "Ticket to Paradise" al fianco di Julia Roberts.

Già in passato, l’attore aveva anticipato questa direzione, spiegando in un’intervista televisiva di non voler più competere con i colleghi ventenni: "Guardate, ho 63 anni. Non sto cercando di competere con protagonisti venticinquenni. Non è il mio lavoro, non faccio più film romantici". Ora il passo successivo è ulteriore: non solo il rifiuto delle rom‑com, ma addirittura l’esclusione delle scene di bacio con colleghe più giovani dal suo repertorio futuro. Insomma Clooney, che negli ultimi anni ha alternato la recitazione alla regia e alla produzione, ha chiarito che questa non è una rinuncia al cinema in senso assoluto, ma una scelta di coerenza rispetto ai ruoli. D’ora in poi vuole concentrarsi su personaggi più maturi, complessi, spesso legati a temi politici, sociali o esistenziali. Piuttosto che su storie ‘superficiali’ incentrate solo sull’attrazione fisica o sulla conquista romantica.

Potrebbe interessarti anche

Jay Kelly, cosa significa l'ultima scena: la spiegazione del finale del film di Noah Baumbach

George Clooney perde tutto in Jay Kelly: il vero significato della scena finale nel film Netflix è sbalorditivo

La spiegazione del finale del malinconico e introspettivo film con George Clooney, d...
Jay Kelly - George Clooney

Film Netflix, le uscite di dicembre 2025: dalle commedie natalizie al ritorno di George Clooney

Ecco tutti i dettagli sulle nuove uscite cinematografiche che faranno capo alla piat...
I film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dall'8 al 14 dicembre

I film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dall'8 al 14 dicembre

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Call Me Agent! The Movie, George Clooney sarà il protagonista del film Netflix basato sulla serie francese

I film in onda in TV stasera, domenica 2 novembre 2025: il vero capolavoro di George Clooney

Da Ocean's Twelve su Sky Cinema 1 a Cast Away su Iris, passando per l’azione di Dead...
Noi e La Giulia, Luca Argentero protagonista del film

Stasera in tv (2 novembre), cosa vedere: Claudio Gioè mattatore ma Fazio punta al colpaccio con Luca Argentero

Cosa vedere stasera in tv? Il giallo di NCIS su Rai 2, gli speciali Le Iene presenta...
Call Me Agent! The Movie, George Clooney sarà il protagonista del film Netflix basato sulla serie francese

 Netflix fa il colpaccio, questa serie Tv cult amata dagli italiani diventa un film con George Clooney

Da serie super amata a film-evento: Netflix riunisce il cast originale e accoglie co...
I film in onda in TV stasera, martedì 25 novembre 2025: Ambra vuole cambiare vita (disperatamente)

I film in onda in TV stasera, martedì 25 novembre 2025: Ambra vuole cambiare vita (disperatamente)

Tutti i film disponibili in TV martedì 25 novembre 2025: nella Notte più lunga dell'...
È solo il 1 dicembre ma in TV c'è già il film "ufficiale" del Natale: qual è

È solo il 1 dicembre ma in TV c'è già il film "ufficiale" del Natale: qual è

Le migliori pellicole della serata di lunedì 1 dicembre 2025: Una poltrona per due i...
Kevin Costner

Kevin Costner, stasera in Tv il suo film discusso: un cult generazionale stroncato ingiustamente

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 7 dicembre 2025: dalla...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

John Hannah

John Hannah
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Ed Westwick

Ed Westwick
Eva Herzigova

Eva Herzigova

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963