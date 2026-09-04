George Clooney, annuncio a sorpresa alla Masterclass: a Venezia il suo prossimo progetto (e 'adocchia' lì la sua star) Dopo il Leone d’Oro alla Carriera, l'attore guarda già al futuro: Venezia sarà protagonista del suo prossimo progetto televisivo, in lavorazione dal 2027.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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George Clooney guarda ancora a Venezia, ma questa volta non soltanto per il cinema. Dopo aver ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera durante la serata inaugurale dell’83esima Mostra del Cinema, l’attore, regista e produttore ha svelato un nuovo progetto che lo porterà nuovamente in Laguna. Una serie TV, con alcune riprese previste proprio a Venezia a partire dal prossimo anno. L’annuncio è arrivato durante la Masterclass alla Match Point Arena del Tennis Club Venezia. Di seguito, tutti i dettagli.

George Clooney, l’annuncio durante la Masterclass sorprende Venezia: "Gireremo alcune scene proprio qui"

Venezia potrebbe presto diventare il set di una nuova produzione televisiva firmata da George Clooney. L’attore statunitense ha infatti svelato il progetto nel corso della Masterclass ospitata dalla Match Point Arena, allestita presso il Tennis Club Venezia al Lido. L’annuncio è arrivato in un momento particolarmente significativo per Clooney, che nella serata inaugurale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha ricevuto il Leone d’oro alla Carriera. Parlando con il pubblico presente all’incontro, Clooney ha anticipato alcuni dettagli sul futuro progetto, lasciando intendere che la città lagunare avrà un ruolo importante nella produzione. "Sto per realizzare una serie televisiva, credo proprio a Venezia. In realtà gireremo alcune cose qui, a partire dal prossimo anno". Una dichiarazione che apre dunque alla possibilità di vedere nuovamente troupe e attori al lavoro tra le location veneziane a partire dal prossimo anno.

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La Masterclass si è trasformata anche in un’occasione di confronto con una giovane aspirante interprete. Clooney ha infatti individuato nella platea un’attrice belga di origini algerine e le ha prospettato una possibile partecipazione alla futura serie, rivolgendole un invito piuttosto diretto: "Potrebbe essere un progetto per cui, se sarai in zona, potresti essere adatta". Un’opportunità del tutto inaspettata che potrebbe rappresentare per la giovane attrice un importante passo nel mondo dello spettacolo.

George Clooney e l’amore per Venezia

Non è una novità per noi vedere Clooney in serie TV. Prima di affermarsi definitivamente anche come regista e produttore cinematografico, l’attore ha costruito parte della propria notorietà proprio sul piccolo schermo. Tra i titoli più conosciuti della sua carriera televisiva figurano E.R. – Medici in prima linea, serie che lo ha reso celebre a livello internazionale, e Catch-22, produzione nella quale ha ricoperto anche ruoli dietro la macchina da presa. Inoltre, c’è da dire che l’attore è innamoratissimo di Venezia e questo, lo ha detto anche durante la conferenza stampa del 2 settembre: "La mia storia d’amore con Venezia dura da trent’anni, mi sono anche sposato qui ed è stato il momento più bello… sarei nei guai se non lo dicessi. È una città romantica e di speranza, come questo festival." Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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