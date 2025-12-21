George Clooney, morta la sorella Ada Zeidler: "Io e mia moglie la rimpiangeremo". La causa del decesso a 65 anni È morta Adelia “Ada” Zeidler, sorella maggiore di George Clooney. Le parole di dolore dell'attore: "Era la mia eroina".

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Un grave lutto ha colpito George Clooney e la sua famiglia. L’attore premio Oscar ha perso la sorella maggiore, Adelia "Ada" Zeidler, scomparsa il 19 dicembre 2025 all’età di 65 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata dalla rivista People, alla quale Clooney ha affidato parole cariche di affetto e ammirazione. Pur essendo legata a una delle star più famose di Hollywood, Ada Zeidler ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori, costruendo un percorso personale fatto di insegnamento, arte e impegno nella comunità locale del Kentucky.

George Clooney, morta la sorella Ada Zeidler: l’annuncio dell’attore e la causa del decesso

È stato lo stesso George Clooney a comunicare pubblicamente la perdita della sorella attraverso una dichiarazione rilasciata al sito People. Parole semplici, ma intense, che restituiscono il ritratto di un rapporto profondo e sincero. "Mia sorella Ada era la mia eroina", ha dichiarato l’attore, ricordando la forza con cui Adelia ha affrontato la malattia. Clooney ha poi aggiunto: "Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso", sottolineando come Ada sia stata per lui un esempio di determinazione e dignità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel messaggio non è mancato un riferimento alla moglie Amal Clooney, da sempre molto legata alla famiglia del marito: "Amal e io la rimpiangeremo profondamente". Secondo quanto riportato dal sito People, Ada Zeidler si è spenta serenamente, circondata dall’affetto delle persone che amava, presso una struttura sanitaria del Kentucky. La famiglia ha annunciato una commemorazione privata, nel rispetto del carattere riservato che ha sempre contraddistinto la donna durante l’arco della sua vita.

Chi era Adelia "Ada" Zeidler: una vita lontana dai riflettori

Nata a Los Angeles nel 1960, Adelia Zeidler era la primogenita del giornalista Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Nonostante la notorietà del fratello minore, Ada ha scelto fin da giovane di seguire una strada diversa, stabilendosi ad Augusta, in Kentucky, dove è diventata una figura molto stimata. Durante gli anni scolastici si è distinta per i risultati accademici, ottenendo il riconoscimento di National Merit Scholar, e in seguito ha dedicato gran parte della sua carriera all’insegnamento dell’arte nelle scuole elementari.

Oltre al lavoro come docente, Ada ha coltivato una profonda passione per la lettura e le attività culturali, partecipando attivamente alla vita artistica della sua città e guidando iniziative locali. È stata sposata con Norman Zeidler, capitano dell’esercito, scomparso nel 2004, e lascia due figli, Nick e Allison. Nonostante la sua riservatezza, in alcune occasioni importanti ha affiancato il fratello, come nel 2014, quando partecipò al matrimonio di George Clooney con Amal a Venezia.

Potrebbe interessarti anche