George Clooney e la moglie in vacanza a Como: spunta la terza incomoda da Hollywood che infiamma il gossip La celebre attrice è arrivata a Villa Oleandra mentre George Clooney e la moglie Amal si trovavano sul lago di Como per le vacanze: il motivo della visita resta un mistero

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il lago di Como si conferma anche quest’estate una delle mete più amate dalle star internazionali. George Clooney e la sua famiglia sono tornati sul Lario per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Villa Oleandra, la storica residenza di Laglio che da oltre vent’anni rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’estate italiana dell’attore. Ma quest’anno, tra gite in motoscafo e momenti di relax lontano dai riflettori, c’è anche una presenza speciale ad aver attirato l’attenzione: Emma Watson è stata avvistata mentre arrivava nella villa, facendo immediatamente scattare la curiosità sul motivo della visita. Scopriamo tutto quello che è successo.

Emma Watson a Villa Oleandra: l’arrivo a sorpresa durante le vacanze dei Clooney

George Clooney e Amal erano già sul lago di Como per la loro consueta vacanza estiva quando a Villa Oleandra è arrivata un’ospite decisamente speciale: Emma Watson. L’attrice è stata avvistata lo scorso 8 agosto mentre raggiungeva la celebre residenza di Laglio, proprio nei giorni in cui la coppia si sta godendo qualche momento di relax sul Lario insieme ai figli. La presenza di Watson non è passata inosservata. Le immagini, diffuse inizialmente dall’account di gossip DeuxMoi e poi riprese da diversi siti internazionali, mostrano l’attrice mentre si dirige verso la villa con un abito chiaro a motivi floreali. Un arrivo che ha subito acceso la curiosità, soprattutto perché è avvenuto nel pieno della vacanza dei Clooney.

Ma cosa ci faceva Emma Watson a Villa Oleandra? Al momento non ci sono risposte ufficiali. Né l’attrice né George e Amal Clooney hanno commentato la visita e non è chiaro se Watson sia stata semplicemente ospite per qualche ora o se abbia deciso di fermarsi sul lago. Come spesso accade quando di mezzo ci sono personaggi di questo calibro, sui social sono già partite le ipotesi. C’è chi ha pensato anche a un possibile progetto cinematografico che potrebbe coinvolgere Watson e Clooney, ma per ora non risultano produzioni annunciate che li vedano insieme.

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La famiglia Clooney a Como: un’altra ipotesi sulla visita di Emma Watson

Per la famiglia si tratta di una consuetudine ormai consolidata: l’attore ha acquistato Villa Oleandra nel 2002, rilevandola dalla famiglia Heinz, e da allora il suo nome è diventato indissolubilmente legato a Laglio e al Lario. Anche quest’anno Clooney e la moglie sono stati fotografati durante alcuni momenti di relax, compresa una gita in motoscafo insieme ai gemelli. La famiglia ha continuato così una tradizione estiva che negli anni ha portato sulle rive del lago anche numerosi amici e personaggi del mondo dello spettacolo. C’è poi un’altra possibile chiave di lettura dell’incontro con Watson. Sui social qualcuno ha ipotizzato che tra l’attrice e Amal Clooney possa esserci una conoscenza legata anche a interessi comuni. Watson è infatti impegnata da anni sui temi della parità di genere e dei diritti delle donne, mentre Amal è un’avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani.

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