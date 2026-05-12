George Clooney e la moglie Amal da urlo sul red carpet del King's Trust: il lato umano della coppia più bella di Hollywood La coppia ha fatto impallidire tutti alla celebrazione dei cinquant'anni del fondo benefico di Re Carlo per le comunità svantaggiate del Regno Unito

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Alla serata per celebrare i cinquant’anni del King’s Trust di Re Carlo serviva un tocco hollywoodiano e per questo ci hanno pensato i Clooney, George e la moglie Amal Alamuddin, sfavillanti sul red carpet dell’evento. Il fondo, attivo appunto da 5 decenni, aiuta bambini e giovani provenienti da comunità svantaggiate del Regno Unito. Sulla passerella del tappeto rosso hanno sfilato numerose celebrità invitate per l’evento, compresi Lily Collins, Rod Stewart e Benedict Cumberbatch.

George e Amal Clooney sfavillanti sul red carpet del King’s Trust di Re Carlo

Alla Royal Albert Hall il tappeto rosso ha accolto una scintillante Amal Clooney in abito di paillette dorate al braccio del marito George in giacca e cravatta e occhiali scuri da vero divo. Entrambi hanno stretto la mano al padrone e alla padrona di casa, Re Carlo e la Regina consorte Camilla, arrivati tradizionalmente per ultimi all’evento. Alla sfilata di personalità ha partecipato anche la regina del make-up, Charlotte Tillbury, il cui brand vale oltre un miliardo di euro. Suo il trucco indossato da Amal, ma anche la regina consorte ha rivelato di usare i suoi prodotti.

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Camilla vestiva un abito di pizzo viola di Fiona Clare e una mantella firmata Dior. Carlo, come sempre, indossava un completo elegante e senza cappotto. Tanti gli ospiti famosi: l’attrice Lily Collins di Emily in Paris, Ronnie Wood, la cantante Rita Ora, Rod Stewart, Benedict Cumberbatch e Idris Elba.

L’organizzazione della serata

Presentato dagli intrattenitori tv Ant e Dec, l’evento aveva in programma l’esibizione speciale di Jools Holland e della sua Rhythm & Blues Orchestra, ma anche quelle di Craig David, Rod Stewart, Ronnie Wood e Anne-Marie. La serata ha celebrato il coraggio, la creatività e i successi dei giovani sostenuti dal King’s Trust nel Regno Unito e nel resto del mondo.

Per Re Carlo la giornata è stata piena di impegni. Nel pomeriggio ha fatto visita al Guy’s hospital a Londra in occasione dei trecento anni dalla sua apertura, provando persino a manovrare un robot di alta precisione impiegato nelle operazioni chirurgiche. Il sovrano ha anche incontrato alcuni pazienti oncologici. Lui stesso è ancora in cura per il tumore ma da dicembre le sedute di terapie settimanali, che ha seguito per due anni, sono state diradate, come ha annunciato direttamente dall’ufficio stampa della Corona.

Guida TV

Hollywood Party Rai Movie 15:55

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