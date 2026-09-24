George Clooney, la morte del figlio di Cindy Crawford lo ha devastato: l'ultimo toccante messaggio a Presley Gerber La morte del nipote acquisito è stata per la star hollywoodiana un vero e proprio dramma: ecco le ultime parole che l'attore gli avrebbe scritto prima che morisse

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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George Clooney è sconvolto per la morte di Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber. Per l’attore era come un nipote visto che gli è sempre rimasto accanto, cercando di consigliarlo nei momenti più bui e inviandogli continui messaggi di affetto per ricordargli che per qualsiasi cosa avrebbe potuto contare su di lui.

George Clooney affranto per la morte di Presley Gerber: il forte legame con la famiglia

Presley è stato trovato senza vita a soli 27 anni in una clinica di riabilitazione in California, dove si era ricoverato appena il giorno prima. Anche se si attendono le conferme ufficiali, l’ipotesi più probabile resta quella di un’overdose. I genitori hanno chiesto la massima riservatezza per affrontare questo dramma insieme agli affetti più cari. Tra i primi ad arrivare per stringersi alla famiglia ci sono stati proprio George e Amal Clooney, visti a casa della sorella di Presley, Kaia. L’attore è apparso visibilmente provato e con gli occhiali da sole scuri per nascondere le lacrime.

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Il legame tra Clooney e i genitori di Presley dura da circa trent’anni, da quando George e Rande Gerber si conobbero a New York negli anni ’90. Da lì è nata un’amicizia fraterna, fatta di vacanze insieme, viaggi in Messico e lunghi periodi passati nella villa del Lago di Como.

L’ultimo messaggio di George Clooney a Presley Gerber

Sia Presley che la sorella Kaia sono cresciuti chiamandolo "zio George". Chi conosce bene la star ha raccontato quanto l’attore fosse in ansia per i problemi di dipendenza e mentali che il ragazzo affrontava da tempo. Clooney passava ore a parlargli e ha cercato di aiutarlo in tutti i modi, anche dopo i guai giudiziari per guida in stato di ebbrezza, continuando a scrivergli per raccomandargli di prendersi cura di sé e restare pulito. "Sono qui per te" sarebbe stato il contenuto di uno degli ultimi messaggi inviati dall’attore al figlio di Cindy Crawford prima della sua drammatica morte; purtroppo, tutto l’amore e il sostegno di chi gli voleva bene non sono bastati a salvarlo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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