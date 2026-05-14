65 candeline per George: Amal Clooney regala al marito una festa di compleanno degna di Hollywood Il compleanno dell'attore si trasforma in evento a sorpresa tra finti camerieri, amici in incognito e tanta ironia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Per i suoi 65 anni, Amal Alamuddin, moglie di George Clooney, ha regalato al marito una sorpresa in pieno stile Hollywood. La coppia in una recente intervista ha rivelato i dettagli dell’evento, trasformato in una sorta di scherzo ai danni di George e orchestrato nei minimi particolari. Non è un mistero che i Clooney siano una delle coppie più amate dello star system e quest’ennesima dimostrazione di complicità e autoironia, tra amici in incognito e finti camerieri, è un’altra prova a loro favore.

Festa a sorpresa in stile Hollywood per i 65 anni di George Clooney dalla moglie Amal

È stata proprio Amal a raccontare tutto sulla festa organizzata, in gran segreto per non rovinare la sorpresa, al marito George per i suoi 65 anni. L’evento prevedeva infatti la presenza di alcuni amici storici della coppia, introdotti però nella serata sotto mentite spoglie. I complici si sarebbero presentati fingendosi camerieri e membri dello staff, sorprendendo inevitabilmente il festeggiato.

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George ha rivelato di essere rimasto davvero spiazzato dalla situazione, salvo poi reagire con il suo consueto sarcasmo. "A questa età gli shock improvvisi sono pericolosi", ha scherzato l’attore durante l’intervista, aggiungendo poi ridendo di essere "ancora in piedi, a malapena". La battuta non è passata inosservata online e anzi è stata accolta con entusiasmo dai fan, da sempre abituati all’autoironia della star americana.

Un amore inscalfibile tra Amal e George

I Clooney sono una delle coppie più seguite e apprezzate del panorama internazionale. Sposati da oltre 10 anni (si sono uniti nel 2014 con rito civile a Venezia, celebrati da Walter Veltroni), sono riusciti negli anni a mantenere un equilibrio perfetto (e piuttosto raro per l’ambiente) tra vita privata, impegni professionali e visibilità mediatica. Un bilanciamento ideale tra la carriera da star di Hollywood di George e quella da avvocata, specializzata in diritti umani e diritto internazionale, di Amal.

Nel corso degli anni, George ha spesso raccontato come l’incontro con Amal gli abbia profondamente stravolto la vita. Dopo essere stato per decenni uno degli scapoli più celebri di Hollywood, Clooney aveva più volte dichiarato di non immaginarsi nuovamente sposato, soprattutto dopo il divorzio nel 1993 con Talia Balsam, o addirittura padre. L’arrivo dei gemelli Alexander ed Ella, però, e il matrimonio con Amal hanno ribaltato completamente quell’immagine pubblica costruita negli anni ’90 e 2000.

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