George Clooney apre un ristorante e c’entra ancora una volta l’Italia: il legame ormai impossibile da spezzare George Clooney si prepara a una nuova avventura lontano dal cinema: un ristorante di cucina italiana che unisce il suo legame con il nostro Paese alla Francia.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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George Clooney cambia ancora una volta veste. Dopo una carriera costruita tra cinema, regia e grandi produzioni hollywoodiane, l’attore si prepara a entrare nel mondo della ristorazione con un progetto che racconta molto dei suoi legami personali. Al centro dell’idea c’è infatti la cucina italiana, una passione che si intreccia con il rapporto speciale che Clooney coltiva da anni con il nostro Paese. La nuova attività nascerà però oltreconfine, in Francia, dove l’attore ha scelto di vivere con la famiglia. L’apertura è prevista per la primavera del 2027 e il progetto è già entrato nella fase dei lavori. Una nuova sfida che, almeno sulla carta, sembra lontana dai riflettori di Hollywood ma perfettamente in linea con lo stile di vita scelto negli ultimi anni.

George Clooney apre un ristorante italiano: il progetto e l’apertura nel 2027

George Clooney è pronto a inaugurare un ristorante dedicato alla cucina italiana a Cotignac, piccolo centro nel sud della Francia. Il locale dovrebbe aprire i battenti nella primavera del 2027 e sorgerà negli spazi che in precedenza ospitavano il ristorante Les 3 Marches, attualmente interessati da lavori di ristrutturazione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Clooney e Graham Porter, proprietario dell’hotel Lou Calen, che si trova nelle vicinanze. La notizia è stata inizialmente riportata dalla stampa locale francese e successivamente confermata dal sindaco di Cotignac, Jean-Pierre Véran.

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C’è però un dettaglio curioso: formalmente il nome di Clooney non compare ancora nei documenti ufficiali relativi all’attività. Il primo cittadino ha spiegato che al Comune non sarebbe stata presentata una richiesta edilizia direttamente intestata all’attore, pur confermando il suo coinvolgimento nel progetto. Per il paese, l’arrivo di una star internazionale potrebbe rappresentare un’importante occasione dal punto di vista turistico. Cotignac è infatti una località che negli ultimi tempi ha rafforzato la propria vocazione turistica, e la presenza di un nome come quello di Clooney potrebbe aumentarne ulteriormente l’attrattiva.

Il legame di George Clooney con l’Italia: da Villa Oleandra alla nuova vita in Francia

Se il ristorante nascerà in Francia, la sua anima continuerà a restare profondamente legata all’Italia. Il rapporto di Clooney con il nostro Paese dura da oltre vent’anni ed è diventato una parte importante della sua vita privata. La sua Villa Oleandra, sul lago di Como, è da tempo uno dei luoghi simbolo dell’attore. Acquistata nel 2002, è diventata negli anni il suo rifugio italiano, oltre che una delle mete preferite per le vacanze insieme alla moglie Amal e ai loro figli, Ella e Alexander.

Proprio in Italia la famiglia ha costruito una parte importante delle proprie abitudini: i gemelli hanno imparato anche la nostra lingua e Clooney ha più volte raccontato il suo affetto per il Paese. La scelta di trasferirsi in Francia non sembra quindi aver cancellato questo legame, ma quasi averlo affiancato a un nuovo capitolo della sua vita europea. Il ristorante italiano diventa così una sorta di ponte tra due Paesi a cui l’attore è particolarmente legato. La nuova attività arriva inoltre in un momento in cui Clooney sembra voler ridimensionare gli impegni professionali. Alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, ha spiegato di voler continuare a recitare ma di non avere intenzione, almeno per ora, di tornare alla regia. Il motivo? La volontà di trascorrere più tempo con i figli, ormai di nove anni. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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