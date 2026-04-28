George Clooney e Amal infiammano il red carpet a New York: il premio prestigioso e la rivelazione su Ocean’s 14
L’attore ha partecipato ad un importante evento durante il quale si è lasciato andare a qualche rivelazione sul suo prossimo progetto: cosa ha detto.
Attore, regista, produttore e attivista umanitario, George Clooney è una di quelle rare figure in grado di incarnare contemporaneamente talento, carisma e sensibilità sociale. Proprio ieri, 27 aprile 2026, l’attore ha partecipato insieme alla moglie Amal alla 51esima edizione del Chaplin Award Gala, uno degli eventi più prestigiosi del panorama cinematografico internazionale organizzato a New York. Un evento durante il quale George Clooney ha ricevuto un meritato riconoscimento e si è lasciato andare a qualche anticipazione su Ocean’s 14, il nuovo capitolo dell’icona saga cinematografica: ecco tutti i dettagli.
George Clooney e Amal conquistano il red carpet del Chaplin Award Gala
Sul red carpet della Alice Tully Hall, George Clooney ha fatto quello che sa fare meglio: essere semplicemente sé stesso, con quell’eleganza naturale che lo ha sempre contraddistinto. Lo smoking scuro, classico e impeccabile, ha incorniciato quel sorriso che da decenni fa capitolare il pubblico di mezzo mondo. Al suo fianco, la bellissima moglie Amal Clooney ha scelto un registro completamente diverso ma altrettanto efficace: un abito corto color fucsia, vibrante e pieno di vita.
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Il Chaplin Award viene consegnato ogni anno alla Alice Tully Hall di Lincoln Center e riconosce il contributo significativo di una persona all’arte del cinema, in questo caso proprio George Clooney, che nel ricevere il riconoscimento è apparso molto emozionato. Un’emozione resa ancora più grande dalla presenza all’evento di amici e colleghi che hanno attraversato con lui decenni di collaborazioni.
George Clooney rompe il silenzio su Ocean’s 14: cosa ha detto
Durante il red carpet, George Clooney è stato intercettato da alcuni giornalisti e ovviamente non sono mancate domande su Ocean’s 14, il nuovo capitolo dell’iconica saga che lo vedrà tornare nei panni del carismatico Danny Ocean. L’attore non si è tirato indietro e ai microfoni ha rivelato: "Abbiamo un copione, il cast e un regista, penso che inizieremo tra circa nove mesi". Parole che suonano come musica per i fan della saga, che attendono un nuovo capitolo da oltre quindici anni.
Ma Clooney non si è fermato qui. Con il sorriso sulle labbra ha infatti commentato anche il prequel di Ocean’s Eleven attualmente in produzione, un film ambientato negli anni Sessanta e incentrato sulle origini della banda. La pellicola, ancora senza titolo ufficiale e attesa nelle sale a giugno 2027, vedrà Margot Robbie e Bradley Cooper interpretare i genitori di Danny Ocean. "Penso che si divertiranno", ha detto Clooney, con quella semplicità disarmante che lascia intendere molto senza svelare nulla.
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