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Alberto Angela e Barbero a rischio: chi è il nuovo rivale su Nove che potrebbe minacciare il loro dominio incontrastato

Il nuovo programma approderà sulla rete del gruppo Discovery con quattro puntate inedite a partire da settembre: tutti i dettagli qui.

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il progetto fondato da Andrea Moccia, Geopop, approderà su Nove a partire da settembre. Il nuovo programma si chiamerà Geopop racconta e sarà costituito da quattro puntate inedite. Scopriamo tutti i dettagli.

Geopop arriva in televisione, la nuova trasmissione ‘Geopop racconta’ in prima serata su Nove

Dopo aver conquistato il web, Geopop e Andrea Moccia sono pronto a tentare la sfida della televisione generalista. Da settembre, infatti, in prima serata su Nove debutterà Geopop Racconta, un ciclo di quattro appuntamenti speciali prodotti da Geopop per Warner Bros. Discovery (che saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma discovery+). Il format porterà sul piccolo schermo il linguaggio divulgativo che ha reso celebre il progetto fondato da Moccia attraverso il racconto di alcune delle più grandi tragedie della storia contemporanea. Come spiega il comunicato ufficiale, ogni puntata analizzerà "il susseguirsi degli eventi, le cause spesso sottovalutate, gli errori umani e le decisioni che hanno contribuito a trasformare situazioni critiche in catastrofi". Le quattro puntate saranno dedicate a:

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Chi è Andrea Moccia: da YouTube alla tv e il confronto con Angela e Barbero

Napoletano classe 1985, Andrea Moccia è geologo di formazione. Nel 2018 ha fondato Geopop e il progetto è cresciuto rapidamente fino a entrare nel gruppo Ciaopeople, trasformandosi in un punto di riferimento della divulgazione online grazie a video, grafica accattivante e un linguaggio semplice. Per Moccia arriva la prova del piccolo schermo e l’approdo in televisione porta inevitabilmente qualcuno a metterlo a confronto con nomi come Alberto Angela e Alessandro Barbero, due figure che rappresentano da anni l’eccellenza della divulgazione italiana. Il paragone, però, va preso con le dovute proporzioni. Ben più ‘navigati’, Angela e Barbero vantano un’esperienza televisiva e accademica costruita in decenni di lavoro e restano punti di riferimento consolidati del settore; per Moccia questa è la prima vera sfida in prima serata.

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