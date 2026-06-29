Geolier sulle orme di Vasco, la mega-residency a Napoli (con sei date) nel 2027. E un fan ritrova il suo Cartier inestimabile
Il rapper partenopeo ha annunciato a sorpresa altri tre appuntamenti allo Stadio Maradona il prossimo anno. Così 'occuperà' la sua città a metà giugno. Ecco i dettagli.
Geolier imita Vasco e prenota, nel 2027, sei date al Maradona di Napoli. Come il rocker di Zocca, che l’anno prossimo celebrerà cinquant’anni di carriera con una residency a Roma, così il rapper ha deciso di ‘occupare’ lo stadio di casa per la gioia dei suoi fan. L’annuncio è arrivato dal palco, in diretta streaming mondiale su Prime Video e Twitch, durante la terza data di Geolier a Fuorigrotta. E nel frattempo, due fan accaniti del cantante sono riusciti a restituirgli un bracciale Cartier di valore inestimabile che aveva smarrito. Vediamo tutti i particolari.
Geolier, l’annuncio delle sei date a Napoli nel 2026
L’evento "Napoli è casa tua" sarà il punto di arrivo di una carriera giovane ma già straordinaria. Geolier porterà infatti la sua musica allo Stadio Maradona per sei date nel 2027, tutte a metà giugno. Perché le tre date inziali previste sono andate sold-out in 48 ore. E così il rapper di "I p’ me, tu p’ te", ha voluto rendere giustizia alla sua musica, e ai fan, aggiungendo tre ulteriori appuntamenti imperdibili.
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"Mi hanno detto di non dire niente", ha spiegato Geolier sul palco di Fuorigrotta, durante la diretta streaming su Prime Video e Twitch. "Ma nun me ne fo** proprio. Le tre date al Maradona del prossimo anno sono già sold out. Ma ora diventano sei". E allora ecco l’elenco completo e aggiornato della residency al Maradona:
- 9 giugno 2027 (sold out)
- 10 giugno 2027 (sold out)
- 11 giugno 2027 (sold out)
- 13 giugno 2027 (nuova data)
- 14 giugno 2027 (nuova data)
- 15 giugno 2027 (nuova data).
Il bracciale Cartier smarrito e il gesto dei fan di Geolier
Nel mezzo della frenesia per l’annuncio del rapper, un’altra vicenda si intrecciata a quella prettamente musicale di Geolier. Perché l’artista partenopeo, durante il concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina, aveva perso accidentalmente un prezioso bracciale di Cartier che portava al polso. E fortuna ha voluto che due addetti alla sicurezza, nonché grandi fan, abbiano ritrovato l’oggetto e siano riusciti a ricontattare il cantante.
I protagonisti della vicenda sono Domenico Comandè e il fratello Giorgio. Il primo dei due ha raccontato l’accaduto con un post Tik Tok immediatamente virale: "Una storia che sa dell’incredibile, Geolier viene a Messina a fare il concerto, io e mio fratello lavoriamo per la sicurezza di Messina e siamo sottopalco, lui nell’ultima canzone scende giù e saluta tutti i fan battendo il 5. Ed è lì che succede tutto: qualcuno gli fa perdere il bracciale e arriva proprio davanti a mio fratello. Nel frattempo, Geolier scappa via e si accedono le luci, mio fratello prende il bracciale e torniamo a casa".
E ancora: "Senza ipocrisia abbiamo pensato a tante cose, essendo un bracciale d’oro Cartier. Il giorno dopo ci confrontiamo e pensiamo che 4,5, 6, 7 mila euro non ci avrebbero cambiato la vita, non avrebbero cambiato la vita dei nostri figli, mentre l’onestà e il buon senso sì, perché noi crediamo che prima o poi tutto torna e noi siamo lì ad aspettarlo. Quindi contattiamo subito loro sia social che e-mail e ci dicono che siamo ospiti loro, pagandoci viaggio in treno ed hotel se volevano per tutte e tre le date a Napoli. Ma per noi non era possibile, quindi decidiamo solo per sabato. Incontriamo Geolier e ci racconta di questo bracciale, regalatogli da un suo fan che purtroppo stava male di leucemia".
La storia incredibile dietro bracciale, quindi, spinge i fratelli Comandè a raccontare l’accaduto sui social. Il ragazzo in questione si è spento poco dopo aver espresso il desiderio di far arrivare il bracciale a Geolier. E Domenico Comandè ha concluso: "Quindi sia per questo fan in cielo che per Geolier questo bracciale aveva un’importanza incredibile e non di valore economico, perché i soldi in questo caso non valgono nulla. Credo che anche il padre di questo ragazzo sarà felicissimo, mi piacerebbe scambiare quattro chiacchiere con lui. Insomma, come in ogni favola finisce sempre tutto bene, ciao fan in cielo di Geolier, sappi che il tuo bracciale è tornato al tuo idolo".
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