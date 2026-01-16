Trova nel Magazine
Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele: di cosa parla 'Tutto è possibile'

Il quarto disco dell'artista esce oggi e dentro c'è un brano da brividi con la voce del cantautore napoletano.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele
Geolier stupisce ancora. Oggi, 16 gennaio 2026, è uscito il quarto album dell’artista napoletano, ‘Tutto è possibile‘. Il disco era attesissimo, specie dopo la featuring con 50 Cent, ‘Phantom‘, brano pubblicato a fine 2025 e anche lui contenuto nel nuovo progetto, che nelle settimane passate ha sollevato parecchio rumore, dando un tono internazionale all’intero album e alzando di molto le aspettative. Dopo il secondo posto nell’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus, con il pezzo ‘I p’ me, tu p’ te‘, dopo il terzo discoDio lo sa‘, e i singoli di successo ‘Fotografia‘ (7 milioni di ascolti solo su Spotify) e ‘0081‘, ecco pronto per i fan il capolavoro numero 4, in cui si mescolano atmosfere urban, tracce romantiche e melodiche e beat solidi, come anche un brano che ha dell’incredibile: un duetto virtuale con Pino Daniele.

Tutto è possibile, il nuovo album di Geolier con Pino Daniele

Tutto è possibile è il quarto disco di Geolier, in uscita oggi, e "Nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre" questo album. Così, una nota stampa di fine dicembre, anticipava l’arrivo del nuovo progetto del cantante napoletano, descrivendo uno dei brani più preziosi che contiene e che dà anche il titolo all’intero lavoro: un duetto virtuale con Pino Daniele su un brano inedito scritto e mai pubblicato dal cantautore, e che sembra quasi una nenia che avvolge grazie alla voce dell’artista partenopeo.

A questo pezzo si aggiungono altre collaborazioni, come quella con Anuel Aa, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. La tracklist, invece, è composta da: 1) Tutto È Possibile (feat. Pino Daniele); 2) Sonnambulo; 3) Due Giorni Di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna); 4) Facil Facil; 5) 1h; 6) Un Ricco E Un Povero; 7) Olè (feat. Kid Yugi); 8) Desiderio; 9) Phantom (feat. 50 Cent); 10) P Forz; 11) Stelle; 12) Canzone D’amore; 13) 081; 14) Arcobaleno (feat. Anuel Aa); 15) Fotografia; 16) A Napoli Non Piove.

