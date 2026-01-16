Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele: di cosa parla 'Tutto è possibile' Il quarto disco dell'artista esce oggi e dentro c'è un brano da brividi con la voce del cantautore napoletano.

Geolier stupisce ancora. Oggi, 16 gennaio 2026, è uscito il quarto album dell’artista napoletano, ‘Tutto è possibile‘. Il disco era attesissimo, specie dopo la featuring con 50 Cent, ‘Phantom‘, brano pubblicato a fine 2025 e anche lui contenuto nel nuovo progetto, che nelle settimane passate ha sollevato parecchio rumore, dando un tono internazionale all’intero album e alzando di molto le aspettative. Dopo il secondo posto nell’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus, con il pezzo ‘I p’ me, tu p’ te‘, dopo il terzo disco ‘Dio lo sa‘, e i singoli di successo ‘Fotografia‘ (7 milioni di ascolti solo su Spotify) e ‘0081‘, ecco pronto per i fan il capolavoro numero 4, in cui si mescolano atmosfere urban, tracce romantiche e melodiche e beat solidi, come anche un brano che ha dell’incredibile: un duetto virtuale con Pino Daniele.

Tutto è possibile, il nuovo album di Geolier con Pino Daniele

Tutto è possibile è il quarto disco di Geolier, in uscita oggi, e "Nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre" questo album. Così, una nota stampa di fine dicembre, anticipava l’arrivo del nuovo progetto del cantante napoletano, descrivendo uno dei brani più preziosi che contiene e che dà anche il titolo all’intero lavoro: un duetto virtuale con Pino Daniele su un brano inedito scritto e mai pubblicato dal cantautore, e che sembra quasi una nenia che avvolge grazie alla voce dell’artista partenopeo.

A questo pezzo si aggiungono altre collaborazioni, come quella con Anuel Aa, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. La tracklist, invece, è composta da: 1) Tutto È Possibile (feat. Pino Daniele); 2) Sonnambulo; 3) Due Giorni Di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna); 4) Facil Facil; 5) 1h; 6) Un Ricco E Un Povero; 7) Olè (feat. Kid Yugi); 8) Desiderio; 9) Phantom (feat. 50 Cent); 10) P Forz; 11) Stelle; 12) Canzone D’amore; 13) 081; 14) Arcobaleno (feat. Anuel Aa); 15) Fotografia; 16) A Napoli Non Piove.

