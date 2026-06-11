Geolier contro Fabri Fibra, scintille in TV e attacco velenoso: “Sono problemi tuoi”, cosa è successo Durante la promo della terza stagione di Nuova Scena su Netflix, confronto acceso tra Geolier e Fabri Fibra sul tema della famiglia

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Nel corso della promozione della terza stagione di Nuova Scena, il talent rap di Netflix, si è verificato un momento di tensione tra due dei giudici protagonisti. Il contenuto promozionale, pubblicato su YouTube, vedeva i quattro coach impegnati in un dibattito sul tema della famiglia. Da una parte si sono schierati Geolier e Rose Villain, dall’altra Fabri Fibra e Guè Pequeno. La conversazione, inizialmente pacata, ha preso una piega più accesa nelle battute finali. Al centro dello scambio, alcune osservazioni personali legate al tema trattato, che hanno acceso il confronto tra i due artisti.

Dibattito sul tema famiglia nella promo di Nuova Scena

Nel video promozionale della terza stagione di Nuova Scena, i quattro giudici sono coinvolti in una discussione strutturata come un confronto sul tema della famiglia. Il dialogo si sviluppa tra due "schieramenti": da un lato Geolier e Rose Villain, più orientati a una visione emotiva e personale del tema; dall’altro Fabri Fibra e Guè Pequeno, con un approccio più diretto e distaccato.

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Nel corso della conversazione, l’atmosfera rimane generalmente tranquilla fino alla parte finale, quando il confronto tra Geolier e Fabri Fibra si fa più serrato. Geolier rivolge a Fibra alcune domande legate alla sua vita privata e al rapporto con la famiglia, tra cui un riferimento alle sue abitudini nei momenti di festa e alla gestione delle relazioni familiari. La discussione si chiude con uno scambio di battute particolarmente diretto sul tema, che interrompe il tono inizialmente più leggero del dibattito.

Il botta e risposta finale tra Geolier e Fabri Fibra

Nella parte conclusiva del video, il dialogo tra Geolier e Fabri Fibra diventa più acceso. Il rapper partenopeo pone alcune domande dirette a Fibra sulla sua vita familiare. "Ma quando festeggi, festeggi sempre da solo?", comincia Geolier. Per poi aggiungere "La tua famiglia ti ha ostacolato? Sono problemi tuoi!". A queste considerazioni segue uno scambio di battute sul tema dei rapporti familiari e delle esperienze personali.

Fabri Fibra mantiene un atteggiamento controllato durante tutto il confronto, senza interrompere il flusso della discussione e cercando di riportare il dialogo sul tema iniziale. Il momento si chiude senza ulteriori sviluppi all’interno del video, che resta parte del contenuto promozionale dedicato alla nuova stagione del programma.

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