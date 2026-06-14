Geolier infiamma lo Stadio San Siro e porta l'unione tra Nord e Sud, concerto da record a Milano. Per lui 47mila persone Geolier ha conquistato le 47mila persone presenti allo Stadio San Siro di Milano, dove ha tenuto un concerto da urlo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Geolier si è esibito sul palco di San Siro per una data milanese e ha conquistato migliaia di persone arrivate nella città lombarda per lui. Ieri 13 giugno, il suo pubblico lo ha applaudito e acclamato indossando la maglia del Napoli e scrivendo, sulle spalle, la parola Maradona. La sua musica partenopea ha infatti conquistato tutta Italia sin da quando l’artista ha mosso i piedi nel panorama musicale.

Il rapper è tra l’altro considerato il secondo artista napoletano ad aver calcato il palco di San Siro, dopo Edoardo Bennato nel 1980. In più, è stato il primo ad aver tenuto uno spettacolo cantato interamente in napoletano.

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Il concerto da urlo di Geolier a San Siro

Il cantante partenopeo ha quindi tenuto, ieri 13 giugno, un concerto-opera allo Stadio San Siro davanti a 47mila persone. Uno show che è stato suddiviso in quattro atti intitolati rispettivamente Promessa, Sangue, Riscatto e Gloria, e al cui interno Geolier ha interpretato 45 brani. Tutte canzoni che hanno ripercorso le tappe più decisive della sua vita e carriera.

"Questa è la prova che Nord e Sud sono una cosa sola" – ha esordito lui una volta salito sul palco – "Ci hanno preso per il c**o. Vi ringrazio a tutti quanti. Stasera ho da dire due cose: la prima è che questo ragazzo è stato fatto identico e preciso nell’animo a tutti voi. E poi che vi auguro di essere felici come sono io felice questa sera a guardarvi tutti e portarvi tutti da me".

Non è inoltre mancato il grande colpo di scena, con Geolier che si è lanciato in volo con una distanza di circa 30 metri dal pubblico, con le note di Campioni in Italia e P Secondigliano. Nel mentre, è stato ripreso anche il suo punto di vista sui maxi schermi e il pubblico ha potuto guardare lo spettacolo da un’altra prospettiva. Dopodiché, è apparsa una Cadillac sospesa sul palco e che ha attraversato tutta la passerella. Il cantante si è quindi esibito, con MV Killa, interpretando il brano Cadillac.

Durante lo spettacolo, Geolier si è anche tolto – qualche volta – le cuffiette e ha voluto restare in ascolto delle 47mila persone che lo hanno acclamato forte e chiaro.

Geolier in tour: ecco le altre date

Dopo la tappa di Milano, continua il tour di Geolier. Il prossimo 19 giugno il rapper napoletano si esibirà infatti allo Stadio Olimpico di Roma. Uno show che sarà seguito dalla data del 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina e a quelle del 26, 27 e 28 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il 28 giugno ci sarà invece un livestreaming globale dallo Stadio Maradona, che verrà mandato in onda su Prime Video in visione mondiale, ma che potrà essere visto anche sul canale Twith di Amazon Music e sull’app Amazon Music.

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