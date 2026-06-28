Geolier, fan prova a salire sul palco del ‘Maradona’ e la security esagera. La reazione (piccata) del cantante Geolier reagisce ai calci e ai pugni dati dalla security a un suo che ieri, al Maradona di Napoli, è salito sul palco durante il concerto

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

CONDIVIDI

Geolier torna sotto i riflettori, ma questa volta lo fa per difendere i suoi fan. Il rapper si è sempre dimostrato molto legato al suo pubblico e non si è tirato indietro nemmeno al concerto allo Stadio Maradona di Napoli di ieri, sabato 27 giugno, quando un suo ammiratore è salito sul palco forse per avere il suo momento di notorietà o per stare qualche minuto vicino al suo idolo. Un evento ripreso dalle telecamere dei cellulari che ha suscitato un grande scalpore nel pubblico e una lunga serie di critiche da parte di chi quel video, diventato virale sul web, lo ha visto. Ma ecco cosa è successo e la reazione di Geolier dopo il fatto.

Geolier risponde alla polemica e difende i suoi fan

Dopo il concerto di Geolier al Maradona di Napoli, sui social sono comparsi alcuni video che ritraggono il personale della sicurezza dello Stadio mentre allontana dal palco un ragazzo che ieri sera vi era salito per farsi notare. Nel filmato si vede il giovane correre per fuggire a un uomo della security che lo insegue. La sua fuga però diventa alquanto dolorosa quando a fermarlo è un altro addetto alla sicurezza che lo fa scendere dal palco con l’aiuto del suo collega senza rinunciare all’uso di calci e pugni, per poi inseguirlo assieme anche una volta lasciato il centro della scena al concerto. Non manca nel video la reazione del pubblico presente all’evento, che ha chiesto a gran voce di non esagerare col ragazzo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Geolier ha preso parola dopo l’accaduto. Il rapper di gran cuore ha difeso tutti i suoi fan, in particolare il ragazzo allontanato con tanta violenza, invitando la security del Maradona a stare "calmi che questi ragazzi più di una foto non mi chiedono. È tutto apposto, ci vogliono tutti quanti bene".

Geolier tra sold out ai concerti e rapporto con la sicurezza

Tre concerti, tutti sold out, per Geolier allo Stadio Maradona di Napoli, la sua città Natale e unica ‘sicurezza’ nella vita. Napoli è casa, un po’ come lo sono i suoi fan in un certo senso, ed è per questo che gira per le strade del capoluogo campano senza i bodyguard. Si sente sicuro a Napoli e crede nei suoi fan, che farebbero di tutto per vivere un momento con lui: è vero che durante la seconda data un suo fan è salito sul palco inaspettatamente, ma anche il primo giorno è accaduto un fatto simile. Il cantante, infatti, aveva interrotto il concerto per pochi minuti per fare un selfie con un fan sul palco. Chissà cosa accadrà al terzo concerto.

Quel che è certo però è l’amore di Geolier per la sua città e i suoi fan, e lo si evince da un’intervista rilasciata dal cantante a Esse Magazine: "Girare con la sicurezza a Napoli? La mia città è la mia sicurezza. Posso uscire con qualsiasi cosa addosso, ma poi le persone a Napoli cosa penserebbero di me? Senza contare quello che dico nelle canzoni… dico quel poco e poi giro con la sicurezza? Io ho tutta Napoli che mi fa da bodyguard".

Potrebbe interessarti anche