Geolier fa la storia della musica e conquista il mondo: Amazon Music annuncia l'evento più atteso dell'anno
Per la primissima volta in assoluto, un live in uno stadio italiano rompe i confini nazionali per conquistare l'intero pianeta
Geolier si prepara ad essere il protagonista di un evento mai visto prima. Il prossimo 28 giugno si preannuncia infatti come una data storica per la musica italiana e per la città di Napoli, perché per la primissima volta, un intero concerto live tenuto in uno stadio italiano varcherà i confini nazionali per essere trasmesso integralmente in diretta mondiale.
Geolier, il concerto evento visibile in streaming in tutto il mondo
Protagonista di questo evento è proprio il rapper napoletano, che chiuderà il suo trionfale tour estivo a casa sua, nello Stadio Diego Armando Maradona, e l’evento sarà visibile ovunque in streaming grazie a una partnership globale con Amazon Music. Bisognerà dunque semplicemente accedere alla piattaforma – previo abbonamento – per guardare l’evento da qualsiasi parte del mondo.
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Se fino a oggi eravamo abituati a vedere grandi star internazionali trasmettere i propri show planetari dagli stadi di Londra o Los Angeles, questa volta i riflettori del mondo intero si accenderanno su Napoli. La scelta di Amazon Music di scommettere su Geolier per un’operazione di questa portata non è casuale e lo stadio Maradona non sarà solo una cornice, ma il cuore pulsante di uno show che celebra le radici dell’artista. Anche se cantata prevalentemente in napoletano, la musica di Geolier ha dimostrato di saper abbattere qualsiasi barriera linguistica, trasformandosi in un fenomeno culturale globale. Motivo per il quale, questo speciale evento rappresenta il punto d’arrivo (oltre che una nuova ripartenza) di un anno straordinario per il rapper, capace di riempire gli stadi di tutta Italia.
Per Geolier, "Tutto è possibile"
Ricordiamo che l’ultimo album di Geolier si intitola "Tutto è possibile", che sembra proprio una premonizione di ciò che è poi accaduto alla sua carriera. Si tratta del quarto lavoro in studio del rapper di Secondigliano, pubblicato a inizio anno ed è un disco molto importante per la sua carriera, perché fa da colonna portante al monumentale tour estivo negli stadi e segna una maturazione artistica notevole, unendo pezzi molto intimi a grandi produzioni.
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