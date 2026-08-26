Geolier e Chiara Frattesi, vacanza da sogno alle Maldive: villa extra lusso, piscina privata e la sorpresa del rapper. Quanto costa tutto Il rapper e la sorella del centrocampista della Nazionale hanno condiviso alcuni sui social alcuni scatti in un resort con pressi da capogiro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Geolier e Chiara Frattesi si sono concessi qualche giorno di relax in una delle destinazioni più esclusive dell’Oceano Indiano. La coppia ha scelto le Maldive, soggiornando al Cheval Blanc Randheli, resort di lusso appartenente alla collezione LVMH e immerso nell’atollo di Noonu, nel nord dell’arcipelago. A raccontare, almeno in parte, la fuga romantica sono state le immagini pubblicate sui social da Chiara, tra mare cristallino, sabbia bianca e una villa direttamente sull’acqua. Scopriamo tutti i dettagli.

Chara Frattesi, la villa da sogno e la sorpresa di Geolier

Dalle fotografie condivise su Instagram da Chiara Frattesi la sistemazione scelta da Geolier sembrerebbe essere una delle Water Villa del resort. Si tratta di abitazioni private costruite sull’oceano, con ampi spazi esterni, accesso diretto al mare e piscina privata a sfioro affacciata sull’acqua. Un contesto pensato per garantire agli ospiti il massimo della privacy, oltre a un’esperienza decisamente fuori dal comune. Per il costo del soggiorno si parla di prezzi da capogiro: le tariffe delle ville con piscina partono da diverse migliaia di dollari a notte e possono aumentare sensibilmente scegliendo sistemazioni più grandi (fino a intere isole private) ed esclusive. La cifra esatta della vacanza della coppia non è ovviamente stata resa nota, ma consultando il sito è facile immaginare un conto importante che si avvicina ai 3000 euro a notte. A rendere il viaggio ancora più speciale sarebbe stata, però, la sorpresa organizzata da Geolier. «Felice della sorpresa di Ema», ha scritto Chiara accompagnando uno dei post, lasciando intendere che sia stato proprio il rapper a pianificare la ‘fuga’ romantica alle Maldive.

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Geolier e Chiara Frattesi, una storia sempre più sotto i riflettori

La relazione tra Geolier e Chiara Frattesi si è spostata progressivamente sempre più sotto i riflettori del mondo del gossip italiano. I due hanno mantenuto inizialmente una certa discrezione, salvo poi mostrarsi insieme sempre più spesso, soprattutto attraverso le immagini condivise sui social. Tra vacanze, momenti di quotidianità e occasioni pubbliche, la coppia ha così iniziato a raccontare il proprio rapporto senza però rinunciare a una buona dose di riservatezza. Anche questa volta, dunque, sono state soprattutto le fotografie a parlare. Gli scatti dalle Maldive mostrano un momento di complicità e relax, con Davide Frattesi (fratello di Chiara e centrocampista della Lazio e della Nazionale) che ha ironizzato con un commento al posto: «Io pure sarei felice».

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