Genny Urtis, incidente da paura in Sardegna: auto distrutta, come sta la chirurga dei vip Giacomo ‘Genny’ Urtis è stata coinvolta in un incidente sulla provinciale 73, nelle strade della Gallura: l’intervento della polizia dopo lo spavento

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Non potevano iniziare nel peggiore dei modi le vacanze di Giacomo ‘Genny’ Urtis. Appena tornata nella ‘sua’ Sardegna, infatti, ieri lunedì 4 agosto 2024 la chirurga dei vip è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla provinciale 73, nelle strade della Gallura. Poche ore fa Urtis ha rassicurato i fan circa le sue condizioni raccontando quanto accaduto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Genny Urtis, paura in Sardegna: l’incidente stradale

Le vacanze di Giacomo ‘Genny’ Urtis sono iniziate (letteralmente) col "botto", come raccontato dalla chirurga dei vip sui social- "Un inizio di vacanze col botto" ha scritto Urtis tra le storie del suo profilo Instagram; la dottoressa ha trovato la forza di riderci su dopo un enorme spavento in seguito a un incidente stradale. Nella giornata di ieri lunedì 4 agosto 2025, infatti, Urtis è rimasta coinvolta in uno scontro sulla provinciale 73, nelle strade della Gallura, nei pressi del bivio per San Pantaleo-Portisco in provincia di Olbia. La chirurga dei vip era appena rientrata nella ‘sua’ Sardegna per trascorrere le ferie insieme alla sua famiglia in Costa Smeralda: poi, però, gli attimi di paura.

Come riportato da La Nuova Sardegna l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, e sarebbero rimaste coinvolte anche altre automobili e altri guidatori, tra cui una donna che avrebbe minacciato di fare un post sui social. "Sono assicurata" ha già chiarito Genny, che nello scontro con una Fiat 500 e una Renault Clio ha completamente distrutto la sua macchina, una Audi nuova di zecca.

Come sta ora Giacomo Urtis: l’aggiornamento ai fan sui social

Oggi martedì 5 agosto 2025 Genny Urtis è tornata sui social per rassicurare tutti i suoi follower circa le sue condizioni dopo l’incidente di ieri. "Allora mi avete scritto veramente in tantissimi dopo l’incidente che ho avuto ieri. Ero appena arrivata a Porto Cervo e praticamente in una curva ho avuto questo incidente. Per fortuna non ci sono stati gravi feriti" ha raccontato la chirurga dei vip, spiegando di essersi ferita solo leggermente il braccio destro: "Mi sono fatta male relativamente al braccio, che ha delle ferite, ma mi hanno curato. Ora sono qui a casa con la mia famiglia e niente, volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi avete mandato, che sono stati veramente tantissimi e sono stati super super super carini".

