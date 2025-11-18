Genny Urtis, la vita privata: un nuovo fidanzato, le nozze con Corona, l'intervento al seno e il cambio di sesso
Ospite a Belve, la chirurga dei vip ha raccontato diversi aneddoti e parlato del suo personale percorso di transizione.
Dopo lo stop della scorsa settimana causa ATP Finals di Torino e super match di Sinner, Belve è pronto a tornare in onda su Rai 2. Stasera, martedì 18 novembre 2025, il talk di Francesca Fagnani riparte con tre nuove ed irriverenti interviste, oltre alla partecipazioni di Maria De Filippi, ormai must have di questa edizione. Sugli sgabelli, quindi siederanno Eva Herzigová, Cristiano Malgioglio, Big Mama, e Genny Urtis. Per quest’ultima sarà un ritorno a Belve, dopo che nel 2023 partecipò al programma come Giacomo Urtis (nome che professionalmente usa ancora), quando ancora il suo percorso di transizione si stava definendo. Ora, dopo un intervento al seno, e molta più consapevolezza, la celebre chirurga dei vip torna a raccontarsi e a svelare anche qualche retroscena sui clienti più famosi del jet set.
La vita privata di Genny Urtis: un nuovo fidanzato e le nozze sfumate con Corona
Tra il 2022 e il 2023 Genny Urtis iniziò il suo periodo di transizione. Tanti i pettegolezzi, come anche il chiacchieratissimo rapporto di ‘amicizia-amore’ che c’era con Fabrizio Corona. Addirittura si era parlato di nozze tra i due, cosa prontamente smentita dall’ex re dei paparazzi, proprio a Belve. Passata la delusione, la chirurga iniziò a uscire con un altro uomo, una storia finita male che ha avuto anche ripercussioni legali: "Ho ancora problemi legali con il mio ex, ho delle co-intestazioni con lui, siamo con gli avvocati e denunce", raccontava a inizio estate a FanPage. Ora, invece, frequenta un ragazzo di 24 anni: "Frequento un ragazzo, neanche ci siamo detti che siamo fidanzati. È un industriale, un grosso imprenditore. Ed è etero. L’anno scorso, l’8 dicembre, mi sono lasciata col penultimo ed è stato un dramma – ho ancora problemi legali, siamo con gli avvocati. Dopo che ho lasciato quello, dopo tre giorni stavo già con l’altro".
La transizione di Urtis: l’intervento al seno e il no al cambio di sesso
"Certe decisioni richiedono tanto tempo per maturare dentro. Per il momento, le persone che mi avvicinano si avvicinano a una trans. È delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto", raccontava a maggio Genny Urtis, parlando del suo percorso di transizione di genere. Un intervento al seno, di mastoplastica additiva, e un no fermo (per ora) ad altri tipo di chirurgia per completare la transizione, come aveva ribadito a FanPage: "Faccio le cose che mi sento in quel momento. Può succedere pure che domani mi arriva l’amico ‘Oh, perché non lo tagliamo?’ e io taglio. Oppure per 10 anni non lo faccio, oppure non lo farò mai, dipende come mi prende. Non voglio essere per forza… io adesso voglio essere quello che sono adesso. Non voglio essere quello che sarò in futuro".
