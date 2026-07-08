Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo) Gennarino dice addio ad Affari Tuoi ed annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante la presentazione dei palinsesti Rai

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Arriva una nuova svolta nel cast di Affari Tuoi, il fortunato game show condotto da Stefano De Martino e in onda su Rai 1. Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali 2026/2027, sono infatti state annunciate alcune importanti novità sulla nuova edizione del programma. Notizie riportate dallo stesso presentatore e dal suo compagno di avventure Herbert Ballerina, che è ormai un volto fisso del gioco televisivo.

La prima fra tutte è quella che riguarda il cambio studio dato che, dalla prossima edizione, com’è stato richiesto da De Martino, il programma sarà trasferito in un nuovo studio Rai che avrà sede a Milano anziché a Roma. Ballerina ha inoltre dichiarato che ci saranno dei grandi assenti.

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Gennarino va via da Affari Tuoi, ecco perché

Il comico – amico e collega di Stefano De Martino – ha quindi annunciato che i fan di Affari Tuoi non potranno più assistere, durante la prossima edizione del programma, alle simpatiche scenette di Gennarino, il famoso cane diventato ormai simbolo del programma. "Ci trasferiremo al Nord" – ha detto Herbert Ballerina – "Gennarino non ci sarà, sarà in pensione. La pensione per cani…".

L’amico a quattro zampe di telespettatori e ospiti in studio non farà quindi più parte del cast fisso della trasmissione, ma ci sarà un’altra grande novità. Il portale blogtvitaliana.it ha infatti fatto sapere che De Martino avrebbe annunciato una sorpresa pensata proprio per colmare la mancanza di Gennarino, amatissimo soprattutto dai più piccoli. Pare che lo staff Rai abbia pensato di far entrare altri personaggi nel cast fisso della prossima edizione, anche se ancora non ci sono conferme a riguardo.

Chi va via e chi resta ad Affari Tuoi

Lo stesso portale blogtvitaliana.it ha inoltre affermato che, ad essere assenti nel cast fisso di Affari Tuoi, potrebbe essere anche Lupo e Thanat. Entrambi vivono infatti a Roma e sarebbe per loro più complicato spostarsi nella città lombarda, come invece faranno Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, confermati per la nuova edizione.

"Non dovrebbero più esserci Lupo e Thanat" – si legge online – "in quanto residenti a Roma, difficilmente ritroveremo nel pubblico del game nella nuova sede milanese…". New entry, addii e tante svolte per l’edizione 2026/2027 di Affari Tuoi, che vedrà nuovamente al timone Stefano De Martino. Il conduttore si sta intanto preparando per il Festival di Sanremo 2027, di cui sarà presentatore e direttore artistico. Mancano ancora mesi alla messa in onda della famosa kermesse musicale, ma sono state già annunciate le prime novità su questa attesissima edizione.

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