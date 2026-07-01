La voce di Gene Wilder ‘rinasce’ con l'AI: Netflix porta Willy Wonka in un reality show Netflix ha collaborato con ElevenLabs per ricreare la voce dell'attore scomparso: si parte il 23 settembre con 12 concorrenti nella Fabbrica di Cioccolato.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Netflix ha annunciato l’arrivo di The Golden Ticket, un reality show a tema Willy Wonka in uscita il 23 settembre 2026. Ma la vera sorpresa non è la data: la piattaforma ha ricreato la voce di Gene Wilder tramite intelligenza artificiale, in collaborazione con ElevenLabs, con il benestare degli eredi dell’attore. Una scelta che già fa discutere, ma che promette di portare la magia dell’iconico interprete di Wonka a una nuova generazione. Dodici concorrenti varcheranno i cancelli della fabbrica di cioccolato: cosa li aspetta dentro? Di seguito, tutti i dettagli.

The Golden Ticket, Netflix prepara il reality show a tema Willy Wonka: la voce di Gene Wilder creata con l’AI

Netflix sta per lanciare The Golden Ticket, un nuovo reality competitivo ispirato a Charlie e la fabbrica di cioccolato, disponibile dal 23 settembre, a oltre 50 anni dal film con Gene Wilder. La principale novità è l’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare la voce di Gene Wilder, grazie alla collaborazione con la società ElevenLabs. L’operazione è stata autorizzata dalla famiglia dell’attore, che si è detta favorevole a far conoscere la sua interpretazione a nuove generazioni, anche se la scelta potrebbe sollevare polemiche per l’uso dell’IA. Il programma, prodotto da Eureka Productions e girato in Australia, vedrà 12 concorrenti con un partner ciascuno affrontare prove fisiche, mentali e morali all’interno della Fabbrica di Cioccolato di Wonka, con in palio un premio finale che cambia la vita. Il finale in due parti andrà in onda il 30 settembre.

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Nel cast torna anche Rusty Goffe, che riprende il ruolo di un Oompa Loompa del film del 1971, come omaggio all’opera originale. La produzione è stata molto contesa tra diverse case prima di essere acquisita da Netflix.

Gene Wilder, ritrovato il cappello di Willy Wonka: ecco quanto vale

Giorni fa, una notizia piuttosto interessante, ha suscitato grande interesse. Il cappello a cilindro color rame indossato da Gene Wilder in "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (1971) è stato ritrovato per caso anni fa dal figlio del regista Mel Stuart mentre sistemava il garage di famiglia. Il costume era stato conservato dal regista dopo le riprese a Monaco, ma col tempo se ne erano perse le tracce. Dopo essere stato recuperato e restaurato, il cappello è oggi finito all’asta da Heritage Auctions, dove ha già raggiunto offerte intorno ai 270.000 dollari, con possibilità di ulteriori aumenti.

Si tratta di uno dei due soli cilindri originali usati sul set, realizzato a mano in feltro di lana color rame e diventato un simbolo del personaggio di Willy Wonka, figura iconica del cinema. Nonostante i segni del tempo, l’oggetto è molto ricercato dai collezionisti per il suo valore storico e cinematografico.

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