Il mito Gene Wilder rivive grazie a lui: la doppia vita e il lato oscuro e poetico del re della comicità di Hollywood Gene Wilder rivive nel film biografico diretto da Dito Montiel: dal riso al dolore, il cinema riscopre l’anima nascosta del comico leggendario di Hollywood.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Hollywood torna a raccontare una delle sue figure più amate e, al contempo, misteriose: l’indimenticabile Gene Wilder. A firmare la regia del nuovo film biografico dedicato all’attore sarà Dito Montiel, il quale porterà alla luce ciò che si celava dietro il sorriso inconfondibile dell’interprete di Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato. Il progetto esplorerà non solo la carriera straordinaria di Wilder, ma anche le sue fragilità, i legami personali e le contraddizioni che hanno alimentato la sua arte. Di seguito, tutti i dettagli.

Gene Wilder, il regista Dito Montiel dirigerà il film biografico sull’icona di Hollywood: di cosa parla il biopic

Ebbene sì, è in arrivo un film biografico dedicato a Gene Wilder, la cui regia è affidata a Dito Montiel, che ha ottenuto i diritti sulla storia dagli eredi dell’attore. La sceneggiatura è stata scritta da Montiel insieme a Jeremy Roth, mentre la produzione sarà affidata a Intrinsic Value Films e Mgmt Entertainment. Il film racconterà la parabola umana e artistica di Wilder, dagli inizi come giovane attore teatrale fino al successo che lo ha reso una delle figure più iconiche del cinema comico, con uno sguardo attento anche sulla sua vita privata, sulle relazioni e sulle difficoltà personali. Tra i suoi ruoli più celebri figurano Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco e The Producers. "Gene Wilder era una di quelle rare persone che, in qualche modo, riuscivano a essere più divertenti e più tristi di chiunque altro nella stanza, allo stesso tempo. Non era un personaggio. Era una vita. Non potevo rifiutare", ha spiegato Montiel.

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La produttrice Aimee Schoof ha aggiunto: "Dito ha una capacità singolare di tenere insieme comicità e complessità senza battere ciglio. Siamo entusiasti di averlo alla regia di questo film."

Gene Wilder, la straordinaria interpretazione di Willy Wonka in La Fabbrica di Cioccolato (1971)

Impossibile non conoscerlo, anche per le nuove generazioni. Siamo del parere che ci sono cose che, anche se non dell’attuale era, bisogna conoscere e Gene Wilder è una di queste. Un pilastro della comicità di Hollywood che non potrà mai essere dimenticata. Tra le sue interpretazioni più celebri, c’è senza dubbio quella nel film di Mel Stuart, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, del 1971, in cui interpreta proprio Willy Wonka. Charlie Bucket, un bambino povero, vive vicino alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Quando quest’ultimo organizza un concorso con cinque biglietti d’oro per visitare la fabbrica, Charlie riesce a trovarne uno.

Durante la visita, gli altri bambini vengono eliminati per i loro difetti, mentre Charlie, rimasto l’unico "puro", completa il percorso e vede cambiare radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia.

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