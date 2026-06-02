Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il mito Gene Wilder rivive grazie a lui: la doppia vita e il lato oscuro e poetico del re della comicità di Hollywood

Gene Wilder rivive nel film biografico diretto da Dito Montiel: dal riso al dolore, il cinema riscopre l’anima nascosta del comico leggendario di Hollywood.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Hollywood torna a raccontare una delle sue figure più amate e, al contempo, misteriose: l’indimenticabile Gene Wilder. A firmare la regia del nuovo film biografico dedicato all’attore sarà Dito Montiel, il quale porterà alla luce ciò che si celava dietro il sorriso inconfondibile dell’interprete di Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato. Il progetto esplorerà non solo la carriera straordinaria di Wilder, ma anche le sue fragilità, i legami personali e le contraddizioni che hanno alimentato la sua arte. Di seguito, tutti i dettagli.

Gene Wilder, il regista Dito Montiel dirigerà il film biografico sull’icona di Hollywood: di cosa parla il biopic

Ebbene sì, è in arrivo un film biografico dedicato a Gene Wilder, la cui regia è affidata a Dito Montiel, che ha ottenuto i diritti sulla storia dagli eredi dell’attore. La sceneggiatura è stata scritta da Montiel insieme a Jeremy Roth, mentre la produzione sarà affidata a Intrinsic Value Films e Mgmt Entertainment. Il film racconterà la parabola umana e artistica di Wilder, dagli inizi come giovane attore teatrale fino al successo che lo ha reso una delle figure più iconiche del cinema comico, con uno sguardo attento anche sulla sua vita privata, sulle relazioni e sulle difficoltà personali. Tra i suoi ruoli più celebri figurano Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco e The Producers. "Gene Wilder era una di quelle rare persone che, in qualche modo, riuscivano a essere più divertenti e più tristi di chiunque altro nella stanza, allo stesso tempo. Non era un personaggio. Era una vita. Non potevo rifiutare", ha spiegato Montiel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La produttrice Aimee Schoof ha aggiunto: "Dito ha una capacità singolare di tenere insieme comicità e complessità senza battere ciglio. Siamo entusiasti di averlo alla regia di questo film."

Gene Wilder, la straordinaria interpretazione di Willy Wonka in La Fabbrica di Cioccolato (1971)

Impossibile non conoscerlo, anche per le nuove generazioni. Siamo del parere che ci sono cose che, anche se non dell’attuale era, bisogna conoscere e Gene Wilder è una di queste. Un pilastro della comicità di Hollywood che non potrà mai essere dimenticata. Tra le sue interpretazioni più celebri, c’è senza dubbio quella nel film di Mel Stuart, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, del 1971, in cui interpreta proprio Willy Wonka. Charlie Bucket, un bambino povero, vive vicino alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Quando quest’ultimo organizza un concorso con cinque biglietti d’oro per visitare la fabbrica, Charlie riesce a trovarne uno.

Durante la visita, gli altri bambini vengono eliminati per i loro difetti, mentre Charlie, rimasto l’unico "puro", completa il percorso e vede cambiare radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia.

Potrebbe interessarti anche

Luca Zingaretti nei panni del Commissario Montalbano

I film in onda in TV stasera: il Commissario Montalbano o Mission Impossibile?

Da Il Commissario Montalbano su Rai 1 all’adrenalina di Mission: Impossible – Rogue ...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il nuovo show estivo: “La ruota in giro per l’Italia”, la reazione di Samira Lui

La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 18 maggio 2026 è l'occasione per un a...
La Casa Nella Prateria, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer del reboot della serie

La Casa Nella Prateria, Netflix reinventa il mito tra nostalgia, vecchia frontiera e nuovi volti: come ‘rinasce’ la famiglia Ingalls nel reboot

Netflix pubblica un nuovo teaser trailer de La Casa Nella Prateria: il reboot della ...
5 migliori film musical usciti al cinema

5 migliori film musical usciti al cinema: quando a cantare è il grande schermo

Sei un amante delle pellicole in cui la musica fa da protagonista? Ecco allora i mig...
La casa nella prateria, il teaser trailer del reboot di Netflix e la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West

La casa nella prateria torna con una 'nuova' famiglia: Netflix stupisce ancora una volta, ecco perché

Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi ...
Willy il Coyote

Coyote vs. Acme, l'iconico Willy passa alle vie legali e si scontra con John Cena: quando esce il film

Uno dei personaggi più iconici dei Looney Tunes sta per tornare come protagonista di...
Biopic musicali - Michael

Scoppia la biopic musicali mania, dopo Michael arrivano i Beatles e Snoop Dog: tutti i film che vedremo

Dopo il successo del film su Michael Jackson, il cinema si prepara a una serie di nu...
Il cinema italiano riparte dal territorio

Il cinema italiano riparte dall'Italia con una coppia da brividi: Claudio Santamaria e Valeria Bruni Tedeschi riportano la vera magia sullo schermo nel 2026

Scopriamo tutti gli imperdibili Festival dedicati al Cinema che si terranno in Itali...
Will Smith e Jennifer Lopez, da A Star is Born ai rumor sul flirt: cosa c'è di vero

Will Smith e Jennifer Lopez stanno davvero insieme? Dal cinema al flirt: la verità sulla 'coppia' di Hollywood

In quel di Hollywood circola una pazza voce che vorrebbe le due star impegnate in un...

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Enrico Borello

Enrico Borello
Jaafar Jackson

Jaafar Jackson
Tomaso Montanari

Tomaso Montanari
UfoZero2

UfoZero2

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963