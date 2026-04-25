Addio a Gen V: lo spin-off di The Boys chiude ma c'è un piano segreto per il loro futuro Lo spin-off dedicato ai giovani Supes chiude i battenti dopo due stagioni ma la storia dei protagonisti non è finita qui: ecco i progetti futuri

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

CONDIVIDI

Brutte notizie per i fan di Gen V: lo spin-off di The Boys è stato ufficialmente cancellato e non avrà una terza stagione. La corsa dei giovani super della Godolkin University si ferma qui, ma non tutto è perduto.

Addio alla Gen V (ma solo per poco): i prossimi spin-off

I produttori Eric Kripke ed Evan Goldberg hanno spiegato che, anche se la serie chiude i battenti, i protagonisti non spariranno nel nulla. "Continueremo a raccontare le loro storie nell’ultima stagione di The Boys e negli altri progetti del VCU (Vought Cinematic Universe) che abbiamo in cantiere", hanno dichiarato in un comunicato. Insomma, è solo un arrivederci, visto che li rivedremo sicuramente in azione molto presto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento, i progetti confermati sono due: Vought Rising – un prequel ambientato negli anni ’50 (anche se si sa ancora pochissimo sulla trama) – e The Boys Mexico, altro spin-off attualmente in fase di scrittura.

Marie è l’arma segreta contro Patriota? La risposta degli addetti ai lavori

L’ultima volta che abbiamo visto Marie Moreau e i suoi compagni, erano stati reclutati da Starlight per unirsi alla resistenza contro Patriota e la Vought. Anche se finora non sono apparsi nei nuovi episodi di The Boys, sappiamo che Starlight e A-Train stanno lavorando con loro dietro le quinte.

Molti fan speravano che i poteri di Marie (che controlla il sangue) potessero essere l’arma segreta per abbattere Patriota, ma Kripke ha frenato gli entusiasmi, dichiarando che chi si aspetta che Marie fosse la "giocatrice decisiva" di questa stagione rimarrà deluso. Non resta, quindi, che aspettare per capire che ruolo avranno i ragazzi di Gen V nel gran finale della serie madre.

Intanto, i fan di The Boys possono attendere i nuovi episodi dell’ultima stagione, in uscita ogni mercoledì su Amazon Prime Video, con l’attesissimo finale di stagione previsto per il 20 maggio.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche