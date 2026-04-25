Addio a Gen V: lo spin-off di The Boys chiude ma c'è un piano segreto per il loro futuro
Lo spin-off dedicato ai giovani Supes chiude i battenti dopo due stagioni ma la storia dei protagonisti non è finita qui: ecco i progetti futuri
Brutte notizie per i fan di Gen V: lo spin-off di The Boys è stato ufficialmente cancellato e non avrà una terza stagione. La corsa dei giovani super della Godolkin University si ferma qui, ma non tutto è perduto.
Addio alla Gen V (ma solo per poco): i prossimi spin-off
I produttori Eric Kripke ed Evan Goldberg hanno spiegato che, anche se la serie chiude i battenti, i protagonisti non spariranno nel nulla. "Continueremo a raccontare le loro storie nell’ultima stagione di The Boys e negli altri progetti del VCU (Vought Cinematic Universe) che abbiamo in cantiere", hanno dichiarato in un comunicato. Insomma, è solo un arrivederci, visto che li rivedremo sicuramente in azione molto presto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al momento, i progetti confermati sono due: Vought Rising – un prequel ambientato negli anni ’50 (anche se si sa ancora pochissimo sulla trama) – e The Boys Mexico, altro spin-off attualmente in fase di scrittura.
Marie è l’arma segreta contro Patriota? La risposta degli addetti ai lavori
L’ultima volta che abbiamo visto Marie Moreau e i suoi compagni, erano stati reclutati da Starlight per unirsi alla resistenza contro Patriota e la Vought. Anche se finora non sono apparsi nei nuovi episodi di The Boys, sappiamo che Starlight e A-Train stanno lavorando con loro dietro le quinte.
Molti fan speravano che i poteri di Marie (che controlla il sangue) potessero essere l’arma segreta per abbattere Patriota, ma Kripke ha frenato gli entusiasmi, dichiarando che chi si aspetta che Marie fosse la "giocatrice decisiva" di questa stagione rimarrà deluso. Non resta, quindi, che aspettare per capire che ruolo avranno i ragazzi di Gen V nel gran finale della serie madre.
Intanto, i fan di The Boys possono attendere i nuovi episodi dell’ultima stagione, in uscita ogni mercoledì su Amazon Prime Video, con l’attesissimo finale di stagione previsto per il 20 maggio.
Guida TV
-
30 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
The Boys 5, le recensioni dei critici non lasciano dubbi: ecco il verdetto sulla stagione finale
La quinta stagione della serie è finalmente arrivata agli occhi dei critici: come av...
The Boys 5, l'episodio finale della quinta stagione è vicinissimo (e ci sono già morti segnate)
Fan scatenati tra teorie e ipotesi a pochi giorni dall'epica conclusione della serie...
The Boys 5, lo scontro decisivo è alle porte: il trailer ufficiale e quando esce la stagione finale su Prime Video
Prime Video svela il primo sguardo alla quinta e ultima stagione della serie cult: P...
La serie più vista di Amazon Prime Video diventa un videogioco: vendetta e caos in VR prima della stagione finale
I supereroi di The Boys diventano protagonisti di un videogioco VR: humor nero, viol...
The Boys: Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis, si è sposato in segreto con Claudia Doumit. Chi c’era alle nozze blindate
Matrimonio lontano dai riflettori per Jack Quaid e Claudia Doumit: secondo alcune fo...
The Boys 5, la data di uscita della serie su Amazon Prime Video è dietro l'angolo
L'ultima stagione dello show più folle e sanguinolento di Amazon Prime Video ha fina...
Yellowstone diventa più spietato che mai: in arrivo lo spin-off che segna il ritorno di due personaggi amatissimi
Lo spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch, è pronto a debuttare su Paramount+: nuovi ...
KPop Demon Hunters, la mossa vincente per un successo assicurato: la nuova sfida è su YouTube
Mentre cresce l'attesa per l'attesissimo sequel di KPop Demon Hunters, le Huntr/x ri...