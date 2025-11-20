Gemelle Kessler, l’ultima volontà sulla sepoltura non verrà rispettata: il divieto delle leggi tedesche Le disposizioni cimiteriali tedesche impedirebbero ad Ellen e Alice di essere sepolte insieme come richiesto prima di morire: ecco cosa accadrà.

Come sta emergendo nelle ultime ore, per Ellen ed Alice Kessler non verrà celebrato alcun funerale, proprio come indicato dalle due gemelle nelle loro ultime volontà. Nel preparare in ogni singolo dettaglio la loro dipartita, le due donne dello spettacolo hanno però fatto una precisa richiesta, ovvero essere sepolte insieme in un’unica urna con le ceneri della madre Elsa e dell’amatissimo cane Yello. Disposizioni che, ad oggi, non potranno però essere rispettate a causa delle attuali leggi cimiteriali tedesche: scopriamo di più.

Alice ed Ellen Kessler: "Vogliamo essere sepolte in un’unica urna"

"Vogliamo essere sepolte in un’unica urna con nostra madre Elsa e il cane Yello", avevano rivelato le due gemelle dello spettacolo in una passata intervista. E nell’organizzare al dettaglio la propria morte, Alice ed Ellen Kessler avrebbero richiesto proprio tale procedura, per poter rimanere insieme anche dopo la morte. Da quanto sta emergendo nelle ultime ore, però, queste loro ultime volontà molto probabilmente non verranno rispettate proprio a causa delle attuali leggi che regolano le disposizioni cimiteriali bavaresi.

"Un’unica urna per più persone non è legalmente consentita in Germania. Non è nemmeno possibile aggiungere le ceneri di un cane. Mescolare o combinare le ceneri di più persone decedute in un’unica urna è generalmente vietato dalla legge tedesca sulle sepolture", ha rivelato al sito Euronews Antje Bisping, avvocato dell’Associazione federale dei direttori di pompe funebri tedeschi. La volontà delle gemelle, espressa tramite testamento, di rimanere unite anche dopo la morte non potrà essere dunque pienamente rispettata, e ad oggi sembrerebbero non essere previste esenzioni straordinarie alle leggi in vigore.

Gemelle Kessler, cosa accadrà alle loro esequie

Partendo dunque dall’impossibilità, sulla base delle attuali leggi tedesche, di rispettare la volontà delle gemelle di essere sepolte nella stessa urna, molto probabilmente si procederà in mondo diverso. In particolare, le ceneri di Alice ed Ellen Kessler saranno poste in due urne separate che verranno inserite poi all’interno della tomba di famiglia nel cimitero situato nel bosco di Grünwald, il sobborgo di Monaco di Baviera dove vivevano, e dove già risiedono le ceneri della loro madre. Le note gemelle dello spettacolo potranno dunque riposare insieme nello stesso luogo, pur mantenendo la divisione delle ceneri prevista dalla legge.

Come rivelato dal Corriere della Sera, la tomba che ancora riporta il cognome Kässler, ovvero il cognome originario delle gemelle cambiato poi in seguito al loro successo, vedrebbe un cippo di pietra con fiori incisi e una totale assenza di simboli religiosi, una scelta fatta proprio dalla stessa famiglia apertamente non religiosa.

