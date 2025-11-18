Gemelle Kessler, le loro ultime ore: i due 'accompagnatori', la malattia e il testamento cambiato Il suicidio assistito era stato programmato da tempo e nei minimi dettagli, ma Mara Venier ha svelato che una di loro era malata.

Dopo una vita passata in simbiosi, sono rimaste unite anche nella scelta di morire. Le gemelle più famose del mondo dello spettacolo (e non solo), Alice ed Ellen Kessler, lunedì pomeriggio (17 novembre 2025), hanno dato il loro ultimo saluto alla vita terrena nella loro villa a Grünwald, a Monaco di Baviera, dopo aver seguito una procedura di suicidio assistito che avevano programmato da tempo e nei minimi dettagli. Secondo il quotidiano bavarese Munchner Merkur, le due artiste avrebbero contattato la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), un’associazione con sede a Berlino, già più di sei mesi fa, e dopo diversi colloqui con un avvocato e un medico, avrebbero preso la decisione, scegliendo anche la data esatta, il 17 novembre appunto. La loro morte, a 89 anni, ha colto tutti di sorpresa e, secondo un’indiscrezione di Mara Venier una di loro pare fosse malata.

Gemelle Kessler, il suicidio assistito scelto già da tempo

Le gemelle Kessler avevano optato per il suicidio assistito già da tempo. Si erano rivolte oltre sei mesi fa alla Società Tedesca per il Suicidio Umano (DGHS), una delle tre organizzazioni che in Germania si occupa di questo percorso, con sede a Berlino. Non è stata una decisione dell’ultimo minuto: tanti i colloqui con un medico e un legale, le stesse persone che poi erano presenti nella villa delle due artiste il giorno pattuito, il 17 novembre 2025. Sotto la stretta sorveglianza dei due ‘accompagnatori’, testimoni di tutto, hanno azionato il dispositivo che fa partire un’infusione endovenosa con un’alta dose di anestetico tiopentale (un barbiturico). Questo provoca un arresto cardiaco e circolatorio in breve tempo. La fine è serena: ci si addormenta e basta.

Alice ed Ellen Kessler, la malattia e le parole di Mara Venier

Le gemelle Kessler erano conosciutissime in tutto il mondo e anche l’Italia aveva imparato ad amarle profondamente. Ieri, a La Vita in Diretta, anche Alberto Matano ha dedicato ampio spazio al loro ricordo, intervistando molte persone che le hanno conosciute. Una di queste è Mara Venier, che ha raccontato di averle sentite poche settimane fa, svelando di aver saputo che una tra Alice ed Ellen fosse malata: "Due settimane fa le ho fatte chiamare, ma una delle due non stava bene…", aggiungendo:

Non mi sorprende questa scelta che loro hanno fatto…Loro avevano un legame unico e indissolubile…Erano due ma erano una…Capisco e non voglio giudicare… Io credo che se una delle due non stava bene…Ti rendi conto dopo aver vissuto tutta la vita insieme, come l’altra può aver vissuto la malattia…Era impensabile e insopportabile che una delle due potesse andare via per prima…

L’eredità delle gemelle Kessler e il testamento cambiato due anni fa

Ellen e Alice Kessler non si sono mai sposate e non hanno mai avuto figli. Per questo, avevano deciso di lasciare tutto la loro fortuna a un’associazione benefica che inizialmente avevano identificato essere Medici Senza Frontiere. Tuttavia, due anni va, le gemelle decisero di modificare il testamento, e dividere il loro patrimonio su diverse realtà che operano sempre nel settore della beneficenza: "Volevamo dividere la nostra eredità in modo più equo, non mettere tutto in un unico contenitore", aveva spiegato Ellen. Nel loro libro ‘Anni d’oro‘ di recente pubblicazione, rivelarono a chi avrebbero lasciato il loro patrimonio: "Non abbiamo figli, né nipoti. Quindi erediteranno Medici Senza Frontiere, la Missione per i Ciechi Christoffel, Gut Aiderbichl, l’UNICEF e l’Ordine di Malta".

