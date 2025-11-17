Gemelle Kessler, svelata la causa della morte: "Non volevano più vivere" Le due dive tedesche avrebbero scelto di andarsene volontariamente, ricorrendo a una pratica che in Germania è permessa dalla legge (ma solo in alcune circostanze).

Lascia una scia di tristezza e commozione la notizia della scomparsa delle gemelle Kessler, icone della televisione europea e italiana. Ellen e Alice, nate il 20 agosto 1936 in Sassonia, sono morte a 89 anni in circostanze inizialmente sospette. Ma una recente indiscrezione del quotidiano Bild pare aver chiarito i motivi del doppio decesso. Unite da un legame indissolubile, nella vita come nel lavoro, le Kessler avrebbero scelto di andarsene ricorrendo a una pratica legale in Germania (ma solo in particolari circostanze). Ecco di seguito tutti i dettagli.

Come sono morte le gemelle Kessler

Per qualche ora, il mistero della morte delle gemelle Kessler è rimasto indecifrabile. Com’è possibile, si sono chiesti in molti, che le "gambe più amate della tv" se ne siano andate lo stesso giorno, nello stesso istante? La risposta, a quanto emerge da un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Bild, è tanto imprevista quanto scioccante. Ellen e Alice Kessler "non volevano più vivere", scrive il giornale. Avrebbero scelto la via del suicidio assistito, una pratica permessa in Germania sotto rigide condizioni, e regolamentata dalla legge per tutelare la piena lucidità e volontà di chi decide di porre fine alla propria vita.

Secondo il racconto di Bild, la polizia sarebbe stata allertata soltanto dopo il decesso delle due donne, avvenuto nella loro casa di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Gli agenti inviati presso la villa avrebbero subito escluso l’ipotesi di un gesto violento, confermando che la morte sarebbe avvenuta senza intervento di terzi. Ellen e Alice avevano manifestato più volte, in passato, l’auspicio di compiere insieme anche l’ultimo ‘viaggio’. Nella speranza di essere seppellite nella stessa urna con la madre Elsa e l’amatissimo cane Yello.

Come funziona la morte assistita in Germania

La scelta delle gemelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito rientra tecnicamente nelle possibilità della legge tedesca. La morte assistita, in Germania, è infatti consentita a chi agisce responsabilmente e di propria spontanea volontà, purché sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Chi assiste nell’operazione, tuttavia, non può compiere atti diretti, poiché questo costituirebbe un caso di eutanasia ‘attiva’ (espressamente vietata dalla legge).

Le Kessler, che avevano incantato e rivoluzionato la tv e il varietà, se ne sono andate così come hanno sempre vissuto: una accanto all’altra. Lasciando un esempio difficile da eguagliare e un vuoto ancora più grande nel cuore del loro pubblico. Anche se il modo in cui hanno salutato questo mondo potrebbe sollevare un dibattito acceso sulla questione – delicata anche da noi in Italia – del suicidio assistito.

