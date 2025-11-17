Gemelle Kessler, svelata la causa della morte: "Non volevano più vivere"
Le due dive tedesche avrebbero scelto di andarsene volontariamente, ricorrendo a una pratica che in Germania è permessa dalla legge (ma solo in alcune circostanze).
Lascia una scia di tristezza e commozione la notizia della scomparsa delle gemelle Kessler, icone della televisione europea e italiana. Ellen e Alice, nate il 20 agosto 1936 in Sassonia, sono morte a 89 anni in circostanze inizialmente sospette. Ma una recente indiscrezione del quotidiano Bild pare aver chiarito i motivi del doppio decesso. Unite da un legame indissolubile, nella vita come nel lavoro, le Kessler avrebbero scelto di andarsene ricorrendo a una pratica legale in Germania (ma solo in particolari circostanze). Ecco di seguito tutti i dettagli.
Come sono morte le gemelle Kessler
Per qualche ora, il mistero della morte delle gemelle Kessler è rimasto indecifrabile. Com’è possibile, si sono chiesti in molti, che le "gambe più amate della tv" se ne siano andate lo stesso giorno, nello stesso istante? La risposta, a quanto emerge da un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Bild, è tanto imprevista quanto scioccante. Ellen e Alice Kessler "non volevano più vivere", scrive il giornale. Avrebbero scelto la via del suicidio assistito, una pratica permessa in Germania sotto rigide condizioni, e regolamentata dalla legge per tutelare la piena lucidità e volontà di chi decide di porre fine alla propria vita.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo il racconto di Bild, la polizia sarebbe stata allertata soltanto dopo il decesso delle due donne, avvenuto nella loro casa di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Gli agenti inviati presso la villa avrebbero subito escluso l’ipotesi di un gesto violento, confermando che la morte sarebbe avvenuta senza intervento di terzi. Ellen e Alice avevano manifestato più volte, in passato, l’auspicio di compiere insieme anche l’ultimo ‘viaggio’. Nella speranza di essere seppellite nella stessa urna con la madre Elsa e l’amatissimo cane Yello.
Come funziona la morte assistita in Germania
La scelta delle gemelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito rientra tecnicamente nelle possibilità della legge tedesca. La morte assistita, in Germania, è infatti consentita a chi agisce responsabilmente e di propria spontanea volontà, purché sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Chi assiste nell’operazione, tuttavia, non può compiere atti diretti, poiché questo costituirebbe un caso di eutanasia ‘attiva’ (espressamente vietata dalla legge).
Le Kessler, che avevano incantato e rivoluzionato la tv e il varietà, se ne sono andate così come hanno sempre vissuto: una accanto all’altra. Lasciando un esempio difficile da eguagliare e un vuoto ancora più grande nel cuore del loro pubblico. Anche se il modo in cui hanno salutato questo mondo potrebbe sollevare un dibattito acceso sulla questione – delicata anche da noi in Italia – del suicidio assistito.
Potrebbe interessarti anche
Addio alle gemelle Kessler, giallo sulla causa della morte di Alice ed Ellen: la scoperta drammatica in Germania
Le showgirl tedesche salite alla ribalta negli anni Sessanta sono scomparse a Monaco...
Gemelle Kessler, amori e tradimenti di Alice ed Ellen: da Burt Lancaster a Orsini. Perché non si sono mai sposate
Tra passioni celebri, relazioni difficili e una vita sempre condivisa, la storia pri...
Morte gemelle Kessler, la scelta choc sulla sepoltura (proibita). A chi va l'eredità
Il dramma delle gemelle Kessler: le ultime volontà condivise e un patrimonio destina...
Tale e Quale Show, la finalissima: anticipazioni, imitazioni e due giudici speciali. Cosa vedremo
L’iconico show di Carlo Conti sta per giungere al termine una puntata finale a dir p...
Tale e Quale Show: Malgioglio sposa cadavere, Insinna-Cirilli duetto horror, trionfa Samuele Cavallo
Cosa è successo nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 dello show del venerdì sera...
Tale e Quale Show, chi ha vinto la finale: trionfa Tony Maiello, ultima Carmen Di Pietro. L'omaggio commosso di Cirilli e Insinna a Gigi Proietti
A vincere questa edizione di Tale e Quale Show è stato Tony Maiello Secondo posto pe...
Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia. Parla la figlia Laura Dern
È morta a 89 anni l’attrice Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e madre di Lau...
Affari Tuoi, Marianna e Barbara 'gemelle del destino': il finale da brividi sconvolge i social. Dubbi sul Dottore: "Surreale"
Nella puntata del 30 ottobre, non mancano polemiche sui social, né momenti choc dura...