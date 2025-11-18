Gemelle Kessler, l’iniezione letale e l’ultimo regalo commovente: parla l’amica Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla scomparsa delle due iconiche gemelle e l’utilizzo di procedure di suicidio assistito: scopriamo di più.

Nella giornata di ieri, lunedì 17 novembre 2025, le note gemelle Alice ed Ellen Kessler hanno liberamente deciso di porre fine alla loro vita attraverso procedure di suicidio assistito legali in Germania. Le gemelle, da sempre in simbiosi, avevano rivelato più volte la volontà di morire esattamente come avevano vissuto: insieme. Quelle che sembravano essere però solo parole, si sono trasformate proprio ieri in realtà. Da quanto emerso, Alice ed Ellen avevano già programmato il giorno della loro morte da molto tempo, organizzando tutto nel minimo dettaglio: scopriamo di più.

Gemelle Kessler, l’iniezione letale che ha messo fine alle loro vite

A rendere note le dinamiche della morte delle gemelle Kessler sarebbe stata proprio l’associazione alla quale le due donne si sarebbero rivolte, ovvero la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (Dghs), specializzata in suicidio assistito. "Avevano fatto la domanda anni fa ed erano state seguite da un legale e da un medico perché dovevamo essere certi che la loro decisione fosse libera e responsabile", ha raccontato la portavoce Wega Wetzel a Repubblica.

Poi gli ultimi istanti di vita e l’iniezione letale: "Al momento della morte sia il legale sia il medico erano presenti. È il medico a preparare l’infusione, ma deve essere rigorosamente il paziente a girare la valvola perché le venga iniettata. Lì hanno chiesto alle gemelle per un’ultima volta se avessero ben chiaro cosa stessero per fare, se lo volessero davvero. E hanno fatto una prova tecnica con la soluzione salina. Soltanto dopo questa ennesima procedura, dopo essersi sincerati fino in fondo della loro ‘libera e responsabile decisione’, le Kessler hanno potuto iniettarsi la dose letale. La morte in questi casi avviene subito per arresto cardiaco. A quel punto, una volta accertata, viene chiamata la polizia".

Alice ed Ellen Kessler, l’ultimo regalo commovente

Da quanto emerge, le gemelle Kessler avevano programmato il giorno della loro morte da diverso tempo. Le due hanno addirittura pensato a un ultimo commovente regalo per l’amica di sempre Carolin Reiber, conduttrice tedesca e vicina di casa delle due donne. Proprio Carolin nelle ultime ore ha infatti rivelato di aver trovato un pacchetto regalo nella posta con la scritta "Aprire solo il 18 novembre". La conduttrice, al quotidiano Merkur di Monaco di Baviera, ha quindi aggiunto: "Sabato ho trovato quel pacchetto nella cassetta. Lunedì, quando ho appreso la notizia, l’ho aperto: c’erano un biglietto e un dono profondamente personale". Un pensiero che oggi ha dunque il sapore di un regalo di addio.

A questo si aggiunge anche un ulteriore dettaglio: di recente le gemelle avevano disdetto l’abbonamento ad un noto quotidiano tedesco, con data di cancellazione fissata proprio per il 17 novembre. Insomma, un addio pensato davvero nel minimo dettaglio, frutto della volontà di rimanere sempre insieme nella vita e nella morte.

