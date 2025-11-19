Gemelle Kessler, l’ischemia di Ellen e l’ultima lettera: i motivi della scelta tragica La decisione di mettere fine alla loro vita tramite suicidio assistito sarebbe arrivata soprattutto a seguito di problemi di salute: scopriamo di più.

A due giorni dalla notizia della scomparsa delle note gemelle Ellen e Alice Kessler, morte dopo aver scelto di ricorrere alle pratiche di suicidio assistito legali in Germania, continuano ad emergere ulteriori informazioni sui motivi che le avrebbero portate a prendere una tale decisione. Le due donne di spettacolo, da sempre in simbiosi, avevano manifestato già da tempo la volontà di non sopravvivere l’una all’altra, ma il sopraggiungere di alcuni importanti problemi di salute le avrebbe portare a rendere concreta l’ipotesi che da tempo aleggiava nei loro pensieri: scopriamo di più.

Gemelle Kessler, l’ischemia di Ellen e i problemi di salute

Da quanto emerso nelle ultime ore, nonostante le gemelle Kessler fossero apparse in pubblico solo poche settimane fa apparendo in forma come sempre, di recente erano sopraggiunti per entrambe alcuni importanti problemi di salute che potrebbero aver contribuito alla loro decisione finale. In particolare, meno di un mese fa, Ellen Kessler sarebbe stata ricoverata per un’ischemia rifiutandosi di rimanere in ospedale. Inoltre, come rivelato da Il Messaggero, entrambe le gemelle avrebbero avuto problemi di cuore, accusando di recente anche perdita dell’udito e dell’olfatto. Infine, il quotidiano riporta anche: "Da circa un anno Ellene non era più contenta della vita che faceva, di come si sentiva".

D’altronde, nelle passate interviste in televisione, le gemelle avevano più volte sottolineato che qualora una delle due fosse arrivata ad avere problemi di salute importanti, sia fisici che mentali legati ovviamente all’età, non avrebbero esitato a mettere fine alla loro vita, con l’unico obiettivo di lasciare questo mondo insieme, dato che nessuna delle due poteva pensare a un’esistenza senza l’altra.

Ellen e Alice Kessler, l’ultima lettera alle amiche

Le gemelle Kessler hanno organizzato la loro morte in ogni singolo dettaglio, preoccupandosi anche di inviare un’ultima lettera di addio alle amiche più care chiedendo di aprila soltanto il 18 novembre, ovvero il giorno dopo la loro morte. Il testo di questa lettera, parzialmente diffuso dai media, reciterebbe: "Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole. Siamo grate che esista l’aiuto a morire. Ci ha sicuramente risparmiato tante sofferenze".

Accanto a queste lettere, le gemelle avrebbero deciso di distribuire alle amiche del cuore anche i loro gioielli più preziosi. Alla conduttrice tedesca e loro vicina di casa Carolin Reiber sarebbe infatti arrivata una collana di giada che, vedendola addosso alle Kessler, aveva sempre apprezzato. Insomma, Ellen e Alice non hanno lasciato nulla al caso, decidendo di andarsene nella più totale tranquillità senza avere nulla in sospeso.

