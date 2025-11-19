Funerali Gemelle Kessler, cerimonia ‘vietata’ e in bilico: cosa succede Funerali delle gemelle Kessler in forma privata, scattano problemi legali e tensioni: il desiderio di un addio insieme rischia di restare in bilico.

La scomparsa di Alice ed Ellen Kessler continua a lasciare un forte segno nel cuore del pubblico, dei fan e della stampa. La loro scelta del suicidio assistito, avvenuta il 17 novembre, ha acceso dibattiti e profonde riflessioni, mentre i funerali restano avvolti nel mistero. Secondo quanto riportato dall’inviato di Caterina Balivo a La volta buona, la cerimonia potrebbe essere privata, senza accesso al pubblico, alimentando ulteriori interrogativi sulle modalità e sui dettagli dell’ultimo saluto delle due icone.

I funerali in bilico tra legge e desideri delle gemelle Kessler

Il desiderio di Alice ed Ellen era chiaro: riposare insieme nella stessa urna, affiancate dalla madre e dal cane di famiglia. Un progetto che però si scontra con la legge bavarese, molto rigorosa nel vietare la sepoltura congiunta di più persone e nel separare resti umani e animali. Questa normativa potrebbe ritardare la cerimonia, creando un nodo legale difficile da risolvere.

In più, la contrarietà del pastore di Gruenewald nei confronti del suicidio assistito aggiunge tensione alla vicenda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le reazioni delle istituzioni religiose e civili rendono incerta la possibilità di onorare le ultime volontà delle artiste così come avevano immaginato. La loro scelta, ponderata e comunicata con lucidità, rischia di scontrarsi con vincoli burocratici e regolamenti locali.

L’addio delle Kessler tra affetto e generosità

Nonostante le difficoltà legali, emerge il lato più intimo delle sorelle nella loro ultima lettera alle amiche più care, Carolin Reiber e Bibi Johns. "Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole", scrivono, accompagnando le parole a gioielli e doni simbolici, segno di un commiato pieno di amore e gratitudine. Il testamento delle gemelle, aggiornato due anni fa, conferma la loro generosità: la maggior parte del patrimonio sarà devoluta a Medici Senza Frontiere, mentre altre donazioni andranno a Christoffel Blind Mission, Unicef e Paul Klinger Artists’ Social Welfare Organization.

Anche negli ultimi gesti, Alice ed Ellen hanno voluto lasciare un segno etico e solidale, confermando il loro impegno sociale oltre la vita. Nei giorni precedenti alla loro scomparsa, Alice ed Ellen avevano partecipato a rare uscite pubbliche, come la premiere del Circo Roncalli a Monaco di Baviera il 24 ottobre, mostrando ancora una volta il loro legame con il pubblico. Successivamente, il 3 novembre, avevano inviato una lettera di ringraziamento agli organizzatori, sottolineando quanto avessero apprezzato lo spettacolo e augurando lunga vita al circo. Parole che oggi risuonano come un saluto definitivo, quasi a preparare gli amici e i fan all’addio già deciso.

