Gemelle Kessler, amori e tradimenti di Alice ed Ellen: da Burt Lancaster a Orsini. Perché non si sono mai sposate Tra passioni celebri, relazioni difficili e una vita sempre condivisa, la storia privata delle gemelle morte oggi

Le Gemelle Kessler, morte oggi all’età di 89 anni in circostanze ancora poco chiare, sono state icone assolute della televisione italiana degli anni Sessanta. Non hanno lasciato un segno indelebile soltanto nello spettacolo, ma anche nell’immaginario collettivo. Eleganti, ironiche, perfettamente sincronizzate sul palco, Alice ed Ellen hanno conquistato il pubblico italiano con la loro freschezza e professionalità. Nella vita privata, però, le due sorelle hanno sempre mantenuto un certo riserbo, vivendo lontano dai riflettori gli amori, le passioni e le delusioni che hanno segnato la loro esistenza.

Gli amori delle gemelle Kessler: la vita privata di Alice

Nessuna delle due si è mai sposata, né ha avuto figli: una scelta che affonda le sue radici in storie sentimentali intense ma complesse, spesso intrecciate con carriere brillanti e vite sempre in movimento. Negli anni, le due artiste si sono trasferite stabilmente a Monaco di Baviera, dove vivevano dal 1986 in due appartamenti adiacenti, restando unite fino alla fine.

Alice Kessler è sempre stata considerata la più vivace e impulsiva delle due, un tratto che si è riflesso anche nella sua vita sentimentale. Da giovanissima si legò al cantante francese Marcel Amont, conosciuto quando lui era agli inizi di una carriera poi esplosa nei cabaret parigini e grazie al sostegno di Edith Piaf. Una relazione intensa, vissuta mentre Amont muoveva i primi passi verso la notorietà e il mondo del cinema. Anni dopo, fu invece il teatro italiano a metterle davanti un nuovo amore: durante le repliche della commedia musicale Viola, violino e viola d’amore incontrò l’attore e regista Enrico Maria Salerno. Alice ne rimase affascinata, ma la storia si rivelò complicata fin dall’inizio: Salerno era sposato e padre di quattro figli. Dopo quattro anni di alti e bassi, la relazione si concluse. Ironica come sempre, anni dopo disse: "Ellen è stata con Orsini vent’anni, io con venti uomini in un anno", a sottolineare la sua vita sentimentale movimentata ma libera.

Ellen Kessler e l’amore lungo (e difficile) con Umberto Orsini

Più riservata e apparentemente più stabile, Ellen Kessler visse invece la storia d’amore più lunga e importante delle due. Per vent’anni condivise la vita con l’attore Umberto Orsini, conosciuto in modo quasi casuale: l’attore chiedeva quale delle due sorelle fosse single e, saputo che Alice era impegnata, iniziò a corteggiare Ellen. La loro relazione durò a lungo, nonostante la natura poco monogama di Orsini, come lei stessa rivelò anni dopo: sapeva dei suoi tradimenti, ma non lo ha mai voluto controllare. Una storia vera, complessa, vissuta con consapevolezza e grande apertura mentale.

Nonostante amori importanti e relazioni durature, né Alice né Ellen hanno mai sentito l’esigenza del matrimonio. "Eravamo sempre in giro, sempre sul palco," raccontavano. Forse per questo la famiglia più solida è rimasta sempre e solo la loro: quella formata da loro due, indissolubili fino alla fine, nella casa di Grünwald dove sono scomparse.

