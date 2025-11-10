Gelo Panicucci-Vecchi, il ‘mistero’ del compleanno vip senza il conduttore. Cos’è successo Stando a recenti indiscrezioni, il collega di Federica non sarebbe stato presente al party dei 58 anni della presentatrice. L'ipotesi è di tensioni dietro le quinte.

Le feste di compleanno vip sono spesso lo specchio delle dinamiche interne alla tv. E così è stato, a quanto pare, per il party organizzato da Federica Panicucci per i suoi 58 anni. Perché stando a recenti indiscrezioni, alle celebrazioni erano presenti proprio tutti, tra amici e colleghi della conduttrice. Ma mancava guarda caso Francesco Vecchi, co-conduttore di Mattino 5 al fianco della Panicucci. Un dettaglio che ha fatto subito ipotizzare tensioni tra i due presentatori Mediaset. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Panicucci, l’assenza sospetto di Vecchi al compleanno della conduttrice

Organizzato il 27 ottobre scorso presso il classico "Il Foyer alla Scala", ritrovo chic nel cuore di Milano, il compleanno di Federica Panicucci ha coinvolto amici, colleghi, e addirittura qualche dirigente Mediaset. Ma un dettaglio (clamoroso) è stato notato dai più attenti. E subito è partita un’indiscrezione rilanciata dal solito Giuseppe Candela di Dagospia. "Lo scorso 27 ottobre Federica Panicucci ha compiuto 58 anni", si legge sul sito di Roberto D’Agostino, "per l’occasione ha organizzato una festa al ristorante ‘Il Foyer alla Scala’, un grande classico milanese. Amici, qualche collega, dirigenti Mediaset ma, pur trattandosi di una festa ‘ristretta’, qualcuno ha notato l’assenza di Francesco Vecchi, co-conduttore di ‘Mattino 5’. Aveva altri impegni o non è stato invitato dall’illuminata Federica?".

La domanda è lecita, ma non esiste al momento una risposta chiara. L’assenza di Vecchi tra gli invitati potrebbe essere una pura casualità, o dovuta a impegni inderogabili del conduttore. Ma potrebbe anche trattarsi di un ‘dispetto’ della Panicucci, o addirittura di un colpo basso rifilato dal suo collega. Sul web, non occorre scavare troppo per recuperare episodi in cui Panicucci e Vecchi si lanciano stoccate (neanche troppo velate) durante la conduzione di Mattino 5. Quindi l’ipotesi di tensioni dietro le quinte non è affatto da scartare.

I ‘precedenti’ tra Panicucci e Vecchi

La storia professionale di Federica Panicucci e Francesco Vecchi è costellata di frecciatine e momenti di vero gelo. Uno degli ultimi episodi risale al gennaio del 2023, quando il ritorno della conduttrice a Mattino 5, dopo le vacanze di Natale passate tra altri impegni televisivi, aveva provocato una scintilla immediata con Vecchi. In diretta, davanti alle telecamere, il collega le aveva rivolto un commento pungente, "Che bella faccia", alludendo alla sua aria rilassata dopo il periodo di assenza. La Panicucci però non aveva esitato a rispondere per le rime: "Ho anche lavorato eh".

Nel 2018, poi, Federica era stata protagonista di un clamoroso fuori onda svelato da Striscia la Notizia. In quell’occasione, la conduttrice aveva insultato pesantemente Vecchi, che si era dilungato con la sua parte di programma. "Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua", aveva sbottato la conduttrice, "te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca**o però oggi eh…Io te lo dico, questo è un cretino!".

Insomma, è possibile che anche stavolta sia scoppiata qualche tensione dietro le quinte. E che questo sia il motivo dell’assenza di Vecchi al compleanno di Federica Panicucci. Ma finché non avremo conferme, le nostre restano solo supposizioni.

