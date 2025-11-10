Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Gelo Panicucci-Vecchi, il ‘mistero’ del compleanno vip senza il conduttore. Cos’è successo

Stando a recenti indiscrezioni, il collega di Federica non sarebbe stato presente al party dei 58 anni della presentatrice. L'ipotesi è di tensioni dietro le quinte.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Le feste di compleanno vip sono spesso lo specchio delle dinamiche interne alla tv. E così è stato, a quanto pare, per il party organizzato da Federica Panicucci per i suoi 58 anni. Perché stando a recenti indiscrezioni, alle celebrazioni erano presenti proprio tutti, tra amici e colleghi della conduttrice. Ma mancava guarda caso Francesco Vecchi, co-conduttore di Mattino 5 al fianco della Panicucci. Un dettaglio che ha fatto subito ipotizzare tensioni tra i due presentatori Mediaset. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Panicucci, l’assenza sospetto di Vecchi al compleanno della conduttrice

Organizzato il 27 ottobre scorso presso il classico "Il Foyer alla Scala", ritrovo chic nel cuore di Milano, il compleanno di Federica Panicucci ha coinvolto amici, colleghi, e addirittura qualche dirigente Mediaset. Ma un dettaglio (clamoroso) è stato notato dai più attenti. E subito è partita un’indiscrezione rilanciata dal solito Giuseppe Candela di Dagospia. "Lo scorso 27 ottobre Federica Panicucci ha compiuto 58 anni", si legge sul sito di Roberto D’Agostino, "per l’occasione ha organizzato una festa al ristorante ‘Il Foyer alla Scala’, un grande classico milanese. Amici, qualche collega, dirigenti Mediaset ma, pur trattandosi di una festa ‘ristretta’, qualcuno ha notato l’assenza di Francesco Vecchi, co-conduttore di ‘Mattino 5’. Aveva altri impegni o non è stato invitato dall’illuminata Federica?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La domanda è lecita, ma non esiste al momento una risposta chiara. L’assenza di Vecchi tra gli invitati potrebbe essere una pura casualità, o dovuta a impegni inderogabili del conduttore. Ma potrebbe anche trattarsi di un ‘dispetto’ della Panicucci, o addirittura di un colpo basso rifilato dal suo collega. Sul web, non occorre scavare troppo per recuperare episodi in cui Panicucci e Vecchi si lanciano stoccate (neanche troppo velate) durante la conduzione di Mattino 5. Quindi l’ipotesi di tensioni dietro le quinte non è affatto da scartare.

I ‘precedenti’ tra Panicucci e Vecchi

La storia professionale di Federica Panicucci e Francesco Vecchi è costellata di frecciatine e momenti di vero gelo. Uno degli ultimi episodi risale al gennaio del 2023, quando il ritorno della conduttrice a Mattino 5, dopo le vacanze di Natale passate tra altri impegni televisivi, aveva provocato una scintilla immediata con Vecchi. In diretta, davanti alle telecamere, il collega le aveva rivolto un commento pungente, "Che bella faccia", alludendo alla sua aria rilassata dopo il periodo di assenza. La Panicucci però non aveva esitato a rispondere per le rime: "Ho anche lavorato eh".

Nel 2018, poi, Federica era stata protagonista di un clamoroso fuori onda svelato da Striscia la Notizia. In quell’occasione, la conduttrice aveva insultato pesantemente Vecchi, che si era dilungato con la sua parte di programma. "Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua", aveva sbottato la conduttrice, "te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca**o però oggi eh…Io te lo dico, questo è un cretino!".

Insomma, è possibile che anche stavolta sia scoppiata qualche tensione dietro le quinte. E che questo sia il motivo dell’assenza di Vecchi al compleanno di Federica Panicucci. Ma finché non avremo conferme, le nostre restano solo supposizioni.

Potrebbe interessarti anche

Federica Panicucci e Massimo Lovati

Garlasco in TV, Panicucci s'infuria con l’avvocato Lovati: “Io lo pretendo”. Poi lo punge: “Avrò l’orecchio bionico”

La presentatrice Mediaset ha rimproverato l'avvocato di Andrea Sempio, ospite questa...
Mattino Cinque - Federica Panicucci

Mattino Cinque, Panicucci contro l'avvocato di Lovati: "Vuole decidere lei la scaletta?". Poi sbotta: "Siamo dei poveracci"

Dalla battuta sui dispositivi di Venditti al botta e risposta con l’avvocato Gallo: ...
Giuseppe Sempio - Federica Panicucci - Mattino Cinque

Garlasco in Tv, Panicucci svela le nuove intercettazioni del padre di Sempio. Poi sbotta: “Ecco la verità”

Nel corso della puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 di Mattino Cinque sono state ...
Massimo Lovati

Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio

L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabriz...
Andrea Sempio - Massimo Lovati

Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura

Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ...
Federica Panicucci e l'avvocato Gallo

Garlasco in TV, rivelazioni choc di Gallo a Mattino Cinque: "Presto capiremo chi ha disinnescato il procedimento su Sempio"

Tra audizioni, sospetti e intercettazioni, a Mattino Cinque l’avvocato Gallo parla d...
Federica Panicucci e Massimo Lovati - Mattino Cinque

Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona contro Panicucci: “Io non chiedo quanto guadagna”. E il padre di Sempio sconsolato

Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro conf...
Federica Panicucci e l'avvocato Gallo

Garlasco in TV, l'avvocato di Lovati: "Noi possiamo risolvere il caso di corruzione. Ma non faremo il loro gioco"

A Mattino Cinque si torna a parlare del caso Garlasco e delle presunte irregolarità ...
Antonio De Rensis

Garlasco, De Rensis attacca in Tv: “Scena del delitto alterata, questa va detto”. E Federica Panicucci sbotta: “Hanno vomitato”

A Mattino Cinque, l’avvocato di Alberto Stasi commenta la nuova relazione BPA presen...

HeyLight

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Federica Panicucci

Federica Panicucci
Vittorio Feltri

Vittorio Feltri
Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli
Il conduttore Giovanni Terzi

Giovanni Terzi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963