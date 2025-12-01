Gelo D’Urso-Clerici: il retroscena sul caso 'Surprise Surprise' che scuote la Rai. Cosa succede La conduttrice di 'È sempre mezzogiorno' avrebbe manifestato malumori a proposito dello storico format da affidare alla collega. Ecco tutti i dettagli della storia.

Il possibile ritorno di Barbara d’Urso in Rai continua a far discutere e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe creato più di un fastidio ad Antonella Clerici. Il nodo non sarebbe di natura personale, ma legato a scelte di palinsesto e al format stesso di Surprise Surprise, show che potrebbe essere affidato proprio alla D’Urso nella prossima stagione. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, il possibile ritorno in Rai e i malumori di Clerici

Secondo quanto riportato di recente da Davide Maggio, Antonella Clerici avrebbe manifestato qualche perplessità sul ritorno in Rai di Barbara D’Urso. I suoi dubbi riguarderebbero in particolare Surprise Suprise, programma che (si vocifera) verrà affidato all’ex conduttrice Mediaset nella primavera del 2026. Il punto è che Surprise Surprise era stato inizialmente proposto per il sabato sera di Rai 1, ma la sua collocazione sarebbe stata rivista, con l’idea di anticipare il programma al venerdì. Cosa che costringerebbe The Voice Kids di Antonella Clerici, tradizionalmente in onda proprio il venerdì, a finire relegato nella serata del sabato.

Proprio questo slittamento avrebbe creato più di una perplessità nella conduttrice di È sempre mezzogiorno. Il motivo è semplice: il sabato sera è dominato quasi in maniera incontrastata da C’è posta per te di Maria De Filippi, un colosso degli ascolti con cui pochi volti Rai vogliono trovarsi a competere. Ritrovarsi quindi con The Voice Kids, in prima linea contro il people show di Mediaset, sarebbe un rischio enorme per Antonella sul fronte auditel. Soprattutto per un format che punta su un pubblico familiare e giovanissimo.

I dubbi di Antonella Clerici sul format di Surprise Surprise

Il malumore di Antonella Clerici, però, non sarebbe limitato a questioni di palinsesto. A far storcere il naso alla conduttrice sarebbe anche il tipo di programma pensato per Barbara d’Urso. "Il fatto che Rai proponesse a Barbara d’Urso un programma di un genere a lei molto caro", scrive Davide Maggio, "dopo tanti no ricevuti per programmi simili (su tutti, il ritorno del Treno dei Desideri), ha acceso il ‘confronto’ al punto che si è fatta strada l’ipotesi di un cambio di conduzione. Clerici al posto della d’Urso". In altre parole, Antonella non avrebbe gradito affatto di essere ‘bypassata’ su un genere di programma che poteva benissimo essere affidato a lei.

Restano comunque dubbi sull’approdo di Surprire Suprise in Rai. Per ora, sappiamo solo che dovrebbe andare in onda in primavera, forse il venerdì sera su Rai 1, e forse con la conduzione di Barbara D’Urso. Ma lo stesso ex volto Mediaset ci è andato molto cauto. "Si chiama Surprire Surprise e credo sia nei palinsesti", ha detto ieri a Domenica In, "però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo programma e improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, mi piacerebbe condurlo, ma adesso è stato dato l’annuncio, non so magari succede di nuovo che sparisce? Boh, chissà lo decideranno i dirigenti della Rai".

