Geena Davis killer per HBO, ora è la “padrona della morte” Dorothea Puente: l’inquietudine dietro la scelta L’attrice premio Oscar interpreterà la controversa serial killer di Sacramento, degli anni ’80, nella nuova produzione HBO ispirata a una storia vera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un volto amatissimo di Hollywood è pronto a confrontarsi con uno dei casi criminali più inquietanti degli anni ’80. Geena Davis sarà la protagonista di "Dorothea", la nuova serie drammatica in sviluppo per HBO che porterà sullo schermo la storia vera di Dorothea Puente, la serial killer conosciuta come la "padrona della morte". L’attrice vestirà i panni della donna accusata di macabri omicidi, che hanno sconvolto il mondo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Dorothea, Geena Davis è la protagonista della nuova (e agghiacciante) serie HBO: di cosa parla

Una delle storie criminali più inquietanti degli Stati Uniti degli anni ’80 arriverà presto sul piccolo schermo. Dorothea è la nuova serie drammatica targata HBO ispirata alla vita di Dorothea Puente, la serial killer californiana conosciuta come la "Padrona di casa assassina". Geena Davis sarà la protagonista e ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme allo showrunner Joshua Michael Stern. Tra i produttori esecutivi figurano anche Michael Rosenbaum e Jeff Frost, mentre Jane Whitney, collaboratrice di Rosenbaum, sarà co-produttrice esecutiva. La serie racconterà la vicenda di Puente, che negli anni ’80 gestiva una pensione a Sacramento per persone economicamente fragili, nascondendo dietro un’apparente attività benefica, una serie di crimini. La donna operò dal 1982 fino all’arresto nel 1988 e fu accusata dell’omicidio di nove persone, molte delle quali suoi inquilini. Diverse vittime furono avvelenate e sepolte nei pressi della pensione, mentre Puente continuava a incassare i loro assegni previdenziali. Nel 1993 fu condannata all’ergastolo per tre omicidi e morì in carcere nel 2011, all’età di 82 anni. I produttori, tra cui Rosenbaum, avrebbero affermato di aver scelto Geena Davis per questo ruolo proprio per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e ambigui.

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Geena Davis, Joshua Michael Stern e Rosenbaum: tre star famosissime per "Dorothea"

Questa nuova serie HBO vede, in particolare, la presenza di tre nomi di rilievo a Hollywood. Geena Davis (e già lei dice tutto) è famosa per film come Beetlejuice, Turista per caso, Thelma & Louise e Ragazze vincenti, che le valse l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Ha avuto anche ruoli televisivi in Commander in Chief, Grey’s Anatomy e più recentemente in The Boroughs. È, inoltre, fondatrice del Geena Davis Institute, impegnato nella promozione della rappresentazione femminile nei media, e del Bentonville Film Festival. Joshua Michael Stern, invece, è noto per aver diretto il biopic Jobs (2013) con Ashton Kutcher, creato la serie Graves con Nick Nolte e scritto un episodio di Why Women Kill. Ha inoltre scritto e diretto il film Swing Vote (2008) con Kevin Costner.

Michael Rosenbaum, oltre a essere produttore del progetto, è conosciuto soprattutto per il ruolo di Lex Luthor nella serie Smallville. Ha partecipato anche ai film Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3 nei panni di Martinex, oltre ad altri progetti legati al mondo dei supereroi e al doppiaggio di serie animate DC. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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