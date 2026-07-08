Geena Davis killer per HBO, ora è la “padrona della morte” Dorothea Puente: l’inquietudine dietro la scelta
L’attrice premio Oscar interpreterà la controversa serial killer di Sacramento, degli anni ’80, nella nuova produzione HBO ispirata a una storia vera.
Un volto amatissimo di Hollywood è pronto a confrontarsi con uno dei casi criminali più inquietanti degli anni ’80. Geena Davis sarà la protagonista di "Dorothea", la nuova serie drammatica in sviluppo per HBO che porterà sullo schermo la storia vera di Dorothea Puente, la serial killer conosciuta come la "padrona della morte". L’attrice vestirà i panni della donna accusata di macabri omicidi, che hanno sconvolto il mondo. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Dorothea, Geena Davis è la protagonista della nuova (e agghiacciante) serie HBO: di cosa parla
Una delle storie criminali più inquietanti degli Stati Uniti degli anni ’80 arriverà presto sul piccolo schermo. Dorothea è la nuova serie drammatica targata HBO ispirata alla vita di Dorothea Puente, la serial killer californiana conosciuta come la "Padrona di casa assassina". Geena Davis sarà la protagonista e ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme allo showrunner Joshua Michael Stern. Tra i produttori esecutivi figurano anche Michael Rosenbaum e Jeff Frost, mentre Jane Whitney, collaboratrice di Rosenbaum, sarà co-produttrice esecutiva. La serie racconterà la vicenda di Puente, che negli anni ’80 gestiva una pensione a Sacramento per persone economicamente fragili, nascondendo dietro un’apparente attività benefica, una serie di crimini. La donna operò dal 1982 fino all’arresto nel 1988 e fu accusata dell’omicidio di nove persone, molte delle quali suoi inquilini. Diverse vittime furono avvelenate e sepolte nei pressi della pensione, mentre Puente continuava a incassare i loro assegni previdenziali. Nel 1993 fu condannata all’ergastolo per tre omicidi e morì in carcere nel 2011, all’età di 82 anni. I produttori, tra cui Rosenbaum, avrebbero affermato di aver scelto Geena Davis per questo ruolo proprio per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e ambigui.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Geena Davis, Joshua Michael Stern e Rosenbaum: tre star famosissime per "Dorothea"
Questa nuova serie HBO vede, in particolare, la presenza di tre nomi di rilievo a Hollywood. Geena Davis (e già lei dice tutto) è famosa per film come Beetlejuice, Turista per caso, Thelma & Louise e Ragazze vincenti, che le valse l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Ha avuto anche ruoli televisivi in Commander in Chief, Grey’s Anatomy e più recentemente in The Boroughs. È, inoltre, fondatrice del Geena Davis Institute, impegnato nella promozione della rappresentazione femminile nei media, e del Bentonville Film Festival. Joshua Michael Stern, invece, è noto per aver diretto il biopic Jobs (2013) con Ashton Kutcher, creato la serie Graves con Nick Nolte e scritto un episodio di Why Women Kill. Ha inoltre scritto e diretto il film Swing Vote (2008) con Kevin Costner.
Michael Rosenbaum, oltre a essere produttore del progetto, è conosciuto soprattutto per il ruolo di Lex Luthor nella serie Smallville. Ha partecipato anche ai film Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3 nei panni di Martinex, oltre ad altri progetti legati al mondo dei supereroi e al doppiaggio di serie animate DC.
Guida TV
-
11 Luglio 2026
Il mostroSky Cinema Stories
Potrebbe interessarti anche
Netflix gela i fan di Stranger Things, The Boroughs 2 non si farà: la drastica decisione e quel finale che rimarrà senza risposta
Netflix cancella a sorpresa The Boroughs dopo una sola stagione: sfuma il progetto d...
I fratelli Duffer sfidano Netflix con Paramount, il giorno da ricordare per non perdere il film evento: dimenticherete Stranger Things
I creatori di Stranger Things sbarcano al cinema con un progetto top secret che ha g...
I Duffer Brothers danno vita al nuovo Stranger Things su Netflix, il finale prepara a una seconda stagione ricca di insidie e orrore silenzioso
I Duffer Brothers tornano con The Boroughs, la serie Netflix che trasforma una placi...
Altro che Stranger Things, su Netflix i fratelli Duffer fanno già tremare Alfred Molina nell’esperienza più bella della vita (o forse no): il trailer
In arrivo su Netflix una serie spettacolare, dai produttori di Stranger Things, che ...
Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani
Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...
The Drama: quando esce in streaming il film con Zendaya (in crisi) che ha fatto impazzire i social e dove vederlo
Una settimana di nozze, un segreto inconfessabile e due star magnetiche: "The Drama"...
The Pitt 3, il pronto soccorso riapre ma manca un volto chiave: HBO svela chi torna e chi (purtroppo) non vedremo più nel cast
HBO avvia le riprese della terza stagione della serie: tornano i volti più amati del...
Noah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enorme
L'attore rivela i grandi rimpianti della sua carriera: il successo di ER gli impedì ...