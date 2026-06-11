Che fine hanno fatto i Gazosa? Nel 2001 erano la band più famosa: dallo spot con Megan Gale al Festival di Sanremo. Ecco cosa fanno ora Per 5 anni sono stati sulla cresta dell'onda, poi l'improvviso scioglimento: che fine hanno fatto Jessica Morlacchi e gli altri membri del gruppo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

www.mipiacitu. Nell’estate del 2001, in Italia, non si cantava altro. Merito anche di uno spot famosissimo di una nota compagnia telefonica con protagonista la modella Megan Gale. I Gazosa, band romana formatasi nel 1998, all’epoca, era letteralmente sulla bocca di tutti. E non solo perché aveva appena vinto nella sezione Nuove Proposte del 51° Festival di Sanremo grazie a un altro tormentone, Stai con me (Forever).

Il gruppo, formato da Jessica Morlacchi, i fratelli Valentina e Federico Paciotti e Vincenzo Siani, era sulla cresta dell’onda, ma il successo sarebbe durato pochissimo. Nel 2003, dopo soli 5 anni assieme, la band si sciolse. Nel video, dopo una breve pubblicità, scopriamo assieme che fine hanno fatto i membri dei Gazosa. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche