Gaten Matarazzo dimentica Stranger Things e vive una vera odissea nel primo film da protagonista assoluto Gaten Matarazzo dimentica l'iconico ruolo di Dustin Henderson in Stranger Things nel suo primo ruolo da protagonista dopo la serie: ecco il suo nuovo film

Lo abbiamo conosciuto e amato per il suo ruolo di Dustin nell’iconica serie TV Stranger Things, ma ora, per Gaten Matarazzo, è il momento di voltare pagina. L’attore lo fa mettendosi in gioco da vero protagonista, in un film che racconterà una notte fatta di follia e rivelazioni.

Gaten Matarazzo, dopo Stranger Things protagonista nel film Pizza Movie

Ambientato in un tipico dormitorio del college tra letti a soppalco e luci soffuse, il film, dal titolo Pizza Movie, segue un gruppo di amici la cui serata prende una piega inaspettata. Quello che doveva essere un semplice ordine di pizza a domicilio si trasforma in un’odissea caotica: dopo aver assunto una droga sperimentale, i protagonisti si ritrovano catapultati in un viaggio psichedelico fatto di esperienze extracorporee e incontri surreali (inclusa una misteriosa creatura rossa che appare nelle prime immagini del film).

Il film è scritto e diretto dal duo comico BriTANick (Brian McElhaney e Nick Kocher) e vanta un cast ricco di giovani stelle: il già citato Gaten Matarazzo, ma anche Sean Giambrone e Lulu Wilson. Nel cast di supporto troviamo inoltre Jack Martin, Sarah Sherman, Marcus Scribner, Peyton Elizabeth Lee, Caleb Hearon e Justin Cooley.

Quando esce il nuovo film di Gaten Matarazzo

Nel cast il nome che è balzato all’occhio di molti è proprio quello di Gaten Materazzo, reduce dal finale di Stranger Things, che ha fatto discutere il popolo del web. L’attore ha partecipato nell’ultimo anno anche al nuovo adattamento del classico di George Orwell diretto da Andy Serkis, interpretando il personaggio di Lucky in Animal Farm.

Dietro il progetto figurano nomi esperti della commedia come Jeremy Garelick e Will Phelps di American High, insieme a Billy Rosenberg di All Things Comedy. Il 13 marzo 2026 il film sarà presentato in anteprima al prestigioso SXSW Festival mentre arriverà ufficialmente su Hulu il 3 aprile 2026.

