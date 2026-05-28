Garlasco in Tv, disposta consulenza psichiatrica per Sempio. Matano colpito dall'intercettazione: "La mamma è disperata" Il PM di Pavia Fabio Napoleone ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, a La Vita in Diretta giovedì 28 maggio 2026 nuova intercettazione della mamma

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Penultimo appuntamento della settimana per "Vita in diretta", in onda oggi, giovedì 28 maggio, con nuovi aggiornamenti sul caso Garlasco, che tiene banco con cadenza quotidiana. Tra le novità di giornata ce n’è una relativa a un amico di Andrea Sempio, che ha parlato del periodo in cui era stata uccisa Chiara Poggi, oltre ad altre intercettazioni, che danno un quadro più chiaro della vicenda.

Garlasco, Vita in diretta puntata 28 maggio 2026: cosa è successo

Si parte con una nuova intercettazione, questa volta della mamma di Andrea Sempio, impegnata a parlare al telefono con un’amica della situazione del figlio, mostrando tutta la sua disperazione per lo stato del ragazzo. "Adesso sta diventando pesante per l’Andrea – dice -. Difatti, sta prendendo un mare di peso per lo stress e sta perdendo i capelli, sta perdendo un mare di capelli, va a finire che resta pelato. Lo vedi proprio che è stressato, dal medico non vuole andare, sono andata io l’altro giorno dalla ****, mi ha dato degli integratori, sai di quelli che regalano ai medici, di campioni, mi ha detto: ‘Glieli faccia prendere’, infatti glieli ho messi in camera, vedo che li sta prendendo, adesso quando finisce la scatola gliela vado a prendere, però è pesante. Sono dieci mesi, eh. Praticamente in casa sono due indagati su due cose diverse, io sto aspettando che mi arrivi un avviso di garanzia anche a me, tanto per restare in tema. E poi manca solo che indagano il cane. Contro l’Andrea non troveranno niente, sai qual è la cosa brutta? Che con tutto il casotto che hanno messo in piedi poi alla fine cosa dicono: ‘Ci siamo sbagliati, scusate!’. No, loro cercheranno di andare avanti".

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Alberto Matano commenta: "Questa intercettazione ci restituisce una mamma distrutta", per poi chiedere supporto all’inviata Lucilla Masucci, che si trova davanti a casa Sempio, dove ha avuto modo di parlare con i genitori dell’indagato: "Sono arresti domiciliari per loro, così li chiamano. Andrea non esce perché dice: ‘Chi frequento?’, noi abbiamo parlato con lui, dice di non poter incontrare i suoi amici perché sono testimoni, penserebbero che io li voglia influenzare, non posso andare a fare Pasquetta fuori o lontano da casa penserebbero che voglio scappare, quindi resta chiuso con mamma e papà. Il papà è indagato per aver corrotto i giudici, la mamma l’avete sentita, anche nell’intervista, io sono rimasta con lei tante ore, è grintosa, difende qualcosa in cui crede, l’innocenza di suo figlio, ma io l’ho vista piangere. Siamo entrati in casa più volte, non abbiamo subito potuto fare l’intervista, lei non riusciva, piangeva come tutte le mamme che credono all’innocenza dei figli. Tutti lì dentro, tutti in attesa, questo è il primo giorno in cui possono chiedere il rinvio a giudizio di Andrea, loro aspettano questa notizia, gli avvocati non hanno ancora ricevuto una PEC, ma sono minuti, ore, forse giorni e arriverà forse la notizia".

A parlare è anche Marina Baldi, la genetista del team di difesa di Sempio: "Stiamo aspettando da un momento all’altro questa PEC, o meglio la stanno aspettando i legali, la tensione è molto forte, Andrea è molto coerente, lucido, ma è molto provato come lo sono i genitori, è stato travolto da questa vicenda senza avere fatto nulla".

Arriva un’ultim’ora, la Procura di Pavia ha disposto la consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio.

A dire la sua a riguardo è anche l’inviata: "La relazione del RACIS ci dipingeva un Andrea problematico, abbiamo letto nei suoi diari riferimenti a violenze, ricerche su omicidi, inneggiava allo stupro, cose che lui dice di poter spiegare e contestualizzare, ma restituiscono un ragazzo problematico. La difesa aveva preparato una relazione che non è stata presentata".

Il conduttore chiede supporto all’avvocato Daniele Bocciolini, così da capire cosa possa accadere: "La consulenza personologica del RACIS aveva lasciato perplessi, sulla personalità dell’indagato e successivamente dell’indagato hanno fatto bene a non presentarla, difficilmente viene ammessa in un dibattimento. Diversamente, la personalità può essere valorizzata e valutata solo in presenza di un eventuale disturbo di tipo psichiatrico, un conto è la valutazione della personalità e del carattere, un altro è il dibattimento, resta da capire se ci siano i presupposti per affrontare un processo e se ci sia o meno un disturbo della personalità". Interviene Marina Baldi: "A me sembra un ragazzo normale. Ci lascia perplessi la notizia".

Matano dà altri aggiornamenti, il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, che dovrà "accertare l’eventuale sussistenza di eventuali condizioni patologiche idonne a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede al momento della loro realizzazione, eventuali disturbi, alternazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione ai fatti contestati". Si valuterà in questo modo anche se possa essere socialmente pericoloso, su indicazione del PM Fabio Napoleone, che conduce l’indagine.

Bocciolini precisa i possibili prossimi passi: "La difesa potrà conferire l’incarico a un consulente psichiatra, la Procura probabilmente vuole togliersi questo scrupolo. Ora si allungano i tempi".

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