Garlasco in Tv, Taccia furiosa: "Superato ogni limite e pudore umano". La legale stanca dell'odio social contro i Sempio A Vita in Diretta venerdì 19 giugno 2026 ha parlato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, stanca di insulti social contro il suo cliente e la famiglia, che proseguono da mesi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ultima puntata della settimana per "Vita in Diretta", in onda venerdì 19 giugno 2026, con un nuovo aggiornamento in merito al caso Garlasco, con riferimento alla difficile situazione che sta vivendo la famiglia Sempio. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea, si trova infatti ancora ricoverata all’ospedale di Vigevano dopo avere tentato il suicidio nella giornata di mercoledì attraverso un sovradosaggio di farmaci, ora è stata trasferita nel reparto di psichiatria dove può essere tenuta sotto osservazione dai medici.

Garlasco in Tv, Vita in Diretta puntata 19 giugno 2026: gli aggiornamenti sulla mamma di Andrea Sempio

I dottori hanno intenzione di tenere sotto osservazione Daniela Ferrari per almeno una settimana, la donna è fuori pericolo, ma appare molto provata dopo il gesto di due giorni fa, non la ritengono quindi sufficientemente lucida per poterle consentire di tornare a casa. Andrea Sempio e il papà le stanno comunque accanto, sono riusciti anche a stare lontani dagli sguardi dei giornalisti che erano presenti fuori dal nosocomio, bisognosi di avere una tranquillità che manca da mesi.

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La donna da più di un anno è oggetto di insulti, commenti negativi e frasi pesanti sui social, che hanno riguardato anche la sua vita privata e che sono proseguiti anche quando lei era in rianimazione, cosa che ha spinto gli avvocati del 38enne a fare un invito ad abbassare i toni da parte di tutti.

A fare il punto della situazione è anche l’avvocato Taccia, legale di Andrea, ma anche amica di famiglia: "Lei vorrebbe uscire per stare i suoi cari, è stato superato ogni limite, ogni pudore umano, noi continuiamo solo a chiedere di abbassare moltissimo i toni".

L’inviata Barbara Di Palma fa il punto: "Andrea Sempio ha dato autorizzazione ai suoi legali per condividere questo momento così privato e doloroso per fare questo appello. Suo figlio e suo marito vogliono che Daniela Ferrari resti ancora un po’ in ospedale affinché i medici possano curarla e capire quale sia il percorso terapeutico più giusto per far sì che questa donna riesca ad affrontare i mostri che si porta dentro e l’hanno spinta a tentare di fare questo gesto estremo".

Matano conclude facendo ovviamente i migliori auguri affinché questa fase possa essere parte del passato, in attesa di capire come evolverà a livello giudiziario la situazione del marito e del figlio. Entrambi, infatti, risultano essere indagati, l’uomo per corruzione in atti giudiziari, mentre il figlio è accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi.

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