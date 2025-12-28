Caso Garlasco, il video di Sempio e l'alterazione dei file sul pc di Chiara Poggi. La stoccata di Selvaggia Lucarelli Spunta il video dell'indagato sul pc della ragazza, ma anche le accuse di manipolazioni di file. Selvaggia Lucarelli interviene a gamba tesa

Un video di Andrea Sempio sul computer di Chiara Poggi, cioè il pc fisso che era in casa della sua famiglia, e un accesso che apre anche quel video il giorno dopo l’ omicidio della ragazza, quando il pc viene sequestrato dai carabinieri e portato in caserma.

Caso Garlasco: il video di Sempio sul pc di Chiara e chi l’ha visionato

Nel video in questione, si vede l’attuale indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, insieme ad altri ragazzi all’interno di una scuola chiusa, durante una serata all’insegna delle bravate. Le immagini risalirebbero al marzo 2007 e sarebbero state copiate sul computer di Chiara Poggi mesi dopo, solo nel luglio 2007. Il video venne aperto il giorno dopo l’omicidio di Chiara, il 14 agosto dalle 16.10 alle 18.30 e poi fra le 20.14 e le 21.08, dai carabinieri che lo avevano sequestrato in casa Poggi.

Precedentemente era stato analizzato anche il pc di Alberto Stasi. Secondo quanto riportato da Il Giorno, in quel caso i militari copiarono alcuni file, tra cui la tesi di laurea, e visionarono i video presenti nel disco. In una delle cartelle, dal nome «militare», furono rinvenuti quattro file: uno di contenuto pornografico, e altri tre con immagini intime della coppia. Entrambi i computer sarebbero stati maneggiati senza cautele, tanto da alterare o perdere alcuni file che sarebbero potuti essere utili a ricostruire il delitto di Garlasco.

Nelle ultime ore, comunque, l’attenzione mediatica si è concentrata sul video di Andrea Sempio trovato nel pc di Chiara. A darne notizia è stato il canale YoutTube Bugalla Crime. Il video in questione, come detto, era stato già visionato dagli inquirenti il giorno dopo il delitto di Garlasco, ma considerato irrilevante all’epoca, mentre oggi che Sempio è indagato, il contenuto assume un’altra importanza, così come assume rilevanza, la presunta manipolazione o alterazione, dovuta a imperizia o altro, dei file nei pc analizzati che, secondo i periti informatici che all’epoca si occuparono di quei pc e del loro contenuto, Alberto Porta e Daniele Occhietti, ci sarebbe in effetti stata. Anzi, secondo loro, sul computer di Chiara Poggi sarebbero state effettuate operazioni non corrette e non compatibili con una normale analisi di un reperto sequestrato.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli contro il TgLa7

Se la notizia sta facendo discutere nelle ultime ore il pubblico che sempre più si appassiona al delitto di Garlasco e alla morte della povera Chiara, a sparare a zero ci pensa Selvaggia Lucarelli, ormai fustigatrice di quello che chiama "il circo di Garlasco" e che, questa volta, si scaglia in particolare contro Pino Rinaldi e il tgla7, di cui riporta il servizio che parla della notizia del video di Sempio sul computer di Chiara, commentandolo aspramente con le parole: "Credo che il livello più discutibile della narrazione di Garlasco, lo stiano toccando Pino Rinaldi e il tg La7", attacca la giornalista. "Questo video di Sempio non ha alcun valore probatorio e il fatto che il computer di Chiara fosse stato sequestrato e aperto (ci sono i verbali dei carabinieri che lo raccontano) è documentato." E conclude con una frecciata avvelenata: "Giornalisti che vanno dietro a una Youtuber di EmmeTeam".

