Garlasco in Tv, la stoccata di Milo Infante: "Sempio non parla solo con me e i pm". Perché la nuova dinamica del delitto favorisce Stasi Verità Nascoste ha dedicato il consueto spazio al caso Garlasco anche nella puntata di martedì 6 ottobre, così da far venire alla luce le numerose inconguenze nell'inchiesta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’appuntamento con "Verità Nascoste", il nuovo format Mediaset codotto da Milo Infante, si rinnova ogni martedì, per questo è regolarmente in onda anche il 6 ottobre 2026. Non poteva che mancare un ampio spazio dedicato al caso Garlasco, alla luce della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, arrivata poco più di una settimana fa e delle numerose incongruenze emerse in merito a quanto accaduto dopo il delitto di Chiara Poggi.

Garlasco, Verità Nascoste puntata 6 ottobre 2026: cosa è successo

Milo Infante evidenzia subito come stia diventando cruciale il ruolo del Colonnello Marino, colui che all’epoca aveva eseguito le controanalisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi che avevano dato esito negativo, ma mai confluite nel fascicolo ufficiale. Non solo, nel 2016 a pochi mesi dalla sua promozione è lui a distruggere i reperti, sei anni prima dell’autorizzazione, comprendenti anche alcuni elementi che potevano essere utili per l’indagine contro Andrea Sempio.

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MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

In studio è presente l’avvocato Angela Taccia, il conduttore ricorda come in occasione della sua ultima presenza siano andate via le luci proprio mentre stava dichiarando di credere all’innocenza di Andrea Sempio (era ai tempi di "Ore 14" in Rai), ma lei prova a "difendersi": "Non solo quando ci sono io, ho visto che spesso a voi vanno via le luci, quindi non è solo colpa mia". Il giornalista ne approfitta per chiedere se nel frattempo sia arrivata a Sempio una notifica dell’indagine a suo carico per corruzione, annunciata durante l’ultima puntata di "Quarto Grado":

"Non è arrivato ancora niente, ieri ho depositato istanza 365 per sapere se sia iscritto nel registro degli indagati, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Vedremo, quello che arriverà si affronterà"

Infante ritiene che in una condizione simile a quella dell’attuale indagato per il delitto possa essere presto anche il Generale Garofano, anche se il diretto interessato non si è mostrato preoccupato da questa possibilità. "L’indagine potrebbe riguardare lui e un altro paio di persone, che sono state attenzionate".

Il conduttore prova a lanciare una piccola frecciata all’avvocato Taccia, sottolineando come il suo cliente non parli con il pm né con lui: "Dottor Infante, ognuno raccoglie quello che semina, lui si affida ai suoi avvocati, ma quando guarda le sue trasmissioni lui si sente colpito". A quel punto viene fatta ascoltare una sua intercettazione del 2007, in cui lui sottolineava di non avere alcun interesse a far cambiare idea a quello che definisce "popolo bue", di fronte a questo la legale non si trattiene: "Vede, sceglie sempre le intercettazioni che lo fanno risultare antipatico. A lui non interessava l’opinione altrui, io dico grazie a Dio, altrimenti non sarebbe più vivo, lui è come me, ci interessa l’opinione di chi amiamo e stimiamo, è anche un modo per sopravvivere. Quando parlava del popolo bue nessuno gli aveva spiegato che in un caso importante se si va a processo c’è anche la Corte d’Assise con i giudici popolari. E’ importante farsi conoscere, se il mediatico è così pesante, o subisci o reagisci, noi reagiamo, quindi a lui abbiamo detto: ‘Se te la senti fatti conoscere, farsi conoscere dalla popolazione è diverso rispetto a parlare con i pm'", Infante ribatte: "Ma ci sono delle intercettazioni in cui risulta simpatico? Io ragiono con l’idea ‘Male non fare, paura non avere’, quando mi è capitato ho parlato, anche se non ero accusato di omicidio".

La legale ritiene che questo modo di agire abbia portato i suoi frutti: "Tante persone secondo me hanno capito chi è Andrea, si affida agli avvocati, siamo noi ad averlo deciso. Da quando si è esposto mediaticamente, secondo me con la giusta misura, non rischia più di essere preso in giro come nel 2017, tantissime persone hanno capito il nostro ragionamento. All’epoca non era tranquillo come oggi, il lavoro del team difensivo, anche mediatico, ha avuto un effetto positivo, nel 2017 gli sguardi erano diversi, lavorava come il pubblico, il clima non era come adesso. Lui vedeva più ostilità all’epoca rispetto a oggi, adesso ci sono persone che ci fermano per strada, ci dicono di non essere competenti e di non sapere, ma ci dicono: ‘Forza’, è già qualcosa".

Garlasco, la nuova dinamica del delitto secondo la consulenza Cattaneo

La nuova inchiesta ha portato anche a modificare quanto finora sempre sostenuto nelle sentenze in merito alla dinamica dell’omicidio di Garlasco. Secondo la nuova ricostruzione, l’aggressione sarebbe più lunga e scandita da quattro fasi: l’assassino sarebbe entrato di nascosto, la ragazza si sarebbe difesa a mani nude vicino al divano, la vittima avrebbe poi provato a fuggire, l’assassino l’avrebbe colpita ancora, i colpi sarebbero poi proseguiti verso la porta a soffietto e verso le scale della cantina, lungo le scale il killer avrebbe sferrato gli ultimi colpi mortali, presumibilmente con un martello, mai ritrovato.

Nella relazione della professoressa Cattaneo viene messo nero su bianco l’intervallo tra le prime lesioni e la morte più verosimilmente riferibile nell’ordine di alcune decine di minuti, non inferiore a 15-30 minuti, compreso tra 30 e 60 minuti. I tempi dell’omicidio arrivano così a dilatarsi, questo rafforzerebbe quindi l’alibi di Alberto Stasi, che dalle 9.36 di quella mattina era davanti al computer per lavorare alla tesi. Decisamente più debole, invece, sarebbe l’alibi di Andrea Sempio, finora supportato solo dallo scontrino del parcheggio di Vigevano (non ha comunque targa) e dalle testimonianze dei genitori.

Su questo non può che esprimersi con decisione Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che chiede il supporto del medico legale Fineschi, da poco consulente della difesa. Il legale vuole quindi sapere se possa esserci a suo dire una compatibilità tra quanto indicato dalla consulenza Cattaneo e i 23 minuti indicati nella sentenza di condanna (comprendenti comunque anche il tempo che Stasi avrebbe impiegato per raggiungere casa sua in bicicletta): "Ovviamente direi che la consulenza Cattaneo risulti fondamentale per indicare la non compatibilità con le tempistiche attribuite a Stasi", Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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