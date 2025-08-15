Garlasco, ultime news: Lovati con il fruttolo in mano fa discutere i social. E la protesta dell’avvocato di Bossetti Nella giornata di oggi è stata pubblicata una foto in cui l'avvocato di Sempio, Lovati, insieme ad Andrea Tosatto, tiene in mano un fruttolo: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

RaiPlay

CONDIVIDI

Nelle ultime ore sta girando una foto su ‘X’ che ritrae l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, con un fruttolo in mano, lo stesso tipo di yogurt trovato (e analizzato) nella spazzatura della villetta di Chiara Poggi, un elemento che nei mesi scorsi è stato al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco e dell’incubo dello stesso avvocato: "Nel fruttolo c’è il Dna di Sempio", diceva su proprio ‘sogno’. Ecco cosa è successo sui social e perché tanto clamore.

Garlasco, le ultime news coinvolgono Massimo Lovati e la foto col fruttolo in mano

Potrebbe benissimo trattarsi di una foto falsa, un’immagine modificata da una persona molto brava a muoversi tra i vari programmi di grafica, anche visto che il tweet gira online ma nessuno dei personaggi coinvolti – tra questi, lo stesso Massimo Lovati e Andrea Tosatto (che ormai sta affrontando il caso senza filtri sul suo canale di YouTube da molto tempo), l’ha condivisa sui propri account social ufficiali. Ma potrebbe anche essere un’immagine vera. Il dubbio c’è e rimarrà almeno fino a quando i diretti interessati non chiariranno questo fatto, ma ciò non toglie che su ‘X’ (ex Twitter) la foto ha suscitato un forte clamore tra gli utenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il fatto di aver pubblicato una foto con il fruttolo in mano è stato definito un gesto irrispettoso nei confronti di Chiara Poggi, di cattivo gusto e fuori luogo vista la situazione. Che poi, anche se l’immagine non fosse reale, non ci sarebbe proprio niente da ridere. Tra l’altro, questa settimana si è parlato tanto di rispetto per Chiara Poggi nelle trasmissioni tv, fra il discorso di Barbara Alberti a Filorosso (che ha fatto molto discutere perché parlava sì di circo mediatico ma chiedeva silenzio) e quello di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, molto elogiato dai telespettatori in quanto "il migliore ascoltato fino a questo momento".

Ma cosa si vede nella foto in questione? Massimo Lovati, seduto attorno a un tavolo con la camicia aperta, e Andrea Tosatto in compagnia di altre persone mentre tengono tra le loro mani, insieme, un fruttolo durante un momento di relax, con una bottiglia di bollicine aperta accanto e tanti sorrisi stampati sui loro volti a rendere la scena ancora più discutibile.

Le reazioni sui social su Lovati e il fruttolo

Il tweet condiviso da un utente su ‘X’ è già diventato virale per quanto commentato, ma sotto di esso non ci sono soltanto commenti negativi, ma anche domande di chi dei dubbi sull’autenticità della foto se li pone e reazioni divertite per il modo di festeggiare Ferragosto e le recenti news sul caso di Garlasco (immaginiamo quelle sulla contaminazione della garza, sempre che la foto non sia più vecchia, ma nella Storia pubblicata da Fabrizio Corona, in cui l’avvocato oggi ha fatto gli auguri a tutti, la camicia sembra la stessa, a mancare è solo Tosatto): "Bisogna dire che l’Avv. Lovati è persona di gran spirito e sa stare allo scherzo, come tutte le persone intelligenti", "Ma è reale quello che vedo o è un montaggio?", "Tarocco", "Ma questa foto di Lovati con Tosatto, di quando è? Oddio col fruttolo? Ma dai che foto ridicola!", "Spero sia un fake", "Il nostro Lovatone!!!!!!", "Niente, comunque a Lovaty gli si vuole bene", "Ditemi che è un fake…", "No vabbè, sto volando".

Caso Garlasco, Alberto Stasi confrontato con Bossetti: due pesi, due misure secondo l’avvocato

Claudio Salvagni, l’avvocato di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha protestato contro la disparità di trattamento tra il suo assistito e Alberto Stasi, sostenendo che ci siano in ballo "due pesi, due misure". In una lunga intervista esclusiva concessa al settimanale Giallo, diretto da Albina Perri, il legale del muratore ha detto: "Per Garlasco sono state fatte perizie e controperizie. Per Bossetti no. Perché? È un imputato di serie Z?". Nel caso del delitto di Garlasco, come ricorda il legale, Alberto Stasi fu assolto in due gradi prima della condanna definitiva, e ora è stata aperta una nuova indagine senza esitazione, mentre a Bossetti "hanno distrutto i campioni di dna che potevano essere decisivi per capire se ci fosse stato un errore. Yara e Bossetti non si conoscevano, non ci sono prove di un contatto, manca completamente la dinamica. Il dna è l’unica cosa su cui si è basato tutto, ma è un dna pieno di ombre". E poi conclude dicendo "A quali risultati arriveremo, non lo sappiamo. Ma continueremo a indagare", riferendosi alle nuove piste emerse di recente sul caso, tra cui un pelo mai analizzato rilevato dalla difesa tra tra i margini ungueali di Yara.

Potrebbe interessarti anche