Garlasco in Tv, i risultati del test del Dna e la svolta nelle indagini con dei nuovi testimoni oculari. Le ultime news Oggi lunedì 8 settembre 2025 si tornerà sugli ultimi aggiornamenti del caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro

8 settI tempi si allungano e l’attesa cresce. Con le indagini sul delitto di Garlasco entrate nel vivo (l’attenzione è ora sulle tracce di Dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007), infatti, sembra ormai scontato che il perito sia intenzionato a chiedere una proroga facendo slittare l’udienza. I dettagli da analizzare sono tantissimi, i punti oscuri da chiarire anche troppi; nel mentre, tuttavia, sarebbero spuntati dei nuovi testimoni oculari che potrebbero clamorosamente dare una svolta alle indagini. Oggi lunedì 8 settembre 2025 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’enigma del Dna sul pollice di Chiara e i nuovi testimoni

Mentre la Procura di Pavia prosegue le indagini, il delitto di Garlasco continua a fare parlare (e discutere). Al centro del dibattito, ovviamente, ci sono le tracce biologiche ritrovate sulle unghie del pollice della mano destra di Chiara Poggi sulla scena del crimine, nella villetta di via Pascoli in quel tragico 13 agosto del 2007. L’attesa per i risultati dei test del Dna sulle impronte che potrebbero rappresentare un punto di svolta nelle indagini è altissima, ma la criminologa Anna Vagli ha invitato tutti a rimanere cauti. "Prima l’impronta 33, spacciata per la firma di Andrea Sempio (…) È stata poi la volta di Ignoto 3, il Dna maschile trovato nella bocca di Chiara, venduto come la prova di un complice, e invece rivelatosi semplice contaminazione. Ora a un nuovo Dna su un pollice della vittima: cambia il dettaglio, non cambia la musica" ha scritto sul Quotidiano Nazionale la criminologa, che aveva già spiegato in tv a Quarta Repubblica il problema dell’impossibilità di datare questo Dna, in grado solo potenzialmente di scagionare Alberto Stasi. Quel che è certo è che si tratta solo dell’ennesimo enigma da decifrare in un caso senza precedenti nel mondo della cronaca, dove ci sono tanti altri aspetti da chiarire. Ecco perché il perito chiederà quasi sicuramente una proroga e l’udienza già fissata per il 24 ottobre sembra destinata a slittare. Intanto sarebbero spuntati anche dei nuovi ‘testimoni oculari’ ritenuti attendibili dal pm, che verranno ascoltati 18 anni dopo.

Quarta Repubblica, le anticipazioni: la seconda puntata di Nicola Porro

Oggi lunedì 8 settembre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Dopo il buon debutto della scorsa settimana (5% di share e quasi 600mila spettatori negli ascolti tv), il talk show condotto da Nicola Porro torna in onda in prima serata su Rete 4 per quella che sarà la seconda puntata stagionale. Oltre a dare spazio alle ultime novità sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, stasera ci sarà anche un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul tema sicurezza e un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mercato dei video ‘rubati’ dalle telecamere di videosorveglianza private (come accaduto a Stefano De Martino).

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 8 settembre 2025)

Condotta da Nicola Porro, la seconda puntata di Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

