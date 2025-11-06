Garlasco in TV, rivelazioni choc di Gallo a Mattino Cinque: "Presto capiremo chi ha disinnescato il procedimento su Sempio" Tra audizioni, sospetti e intercettazioni, a Mattino Cinque l’avvocato Gallo parla di udienza imminente per Lovati e di “autunno caldo”, con nuove ipotesi su Spoto e Sapone.

Mattino Cinque, nella puntata del 6 novembre, ha dedicato ampio spazio al caso, portando in studio l’avvocato di Lovati Fabrizio Gallo e altri ospiti per discutere degli ultimi sviluppi che riguardano Massimo Lovati e l’ex procuratore Venditti.

Le parole di Gallo in diretta a Mattino Cinque

Durante il confronto, l’avvocato Gallo ha tracciato un quadro preciso ma carico di tensione: "Massimo Lovati sta bene, ora è un po’ più sereno, ma preoccupato perché potrebbe esserci a breve una convocazione. Lunedì dovremmo essere a Brescia per un’audizione per definire alcune cose. Sarà un autunno molto caldo questo, arriveremo presto a capire chi ha disinnescato il procedimento nei confronti di Sempio". Un passaggio che ha acceso subito la discussione, anche per i toni diretti con cui Gallo ha difeso il suo assistito. Interpellato dalla conduttrice Federica Panicucci, l’avvocato ha aggiunto: "Lovati è preoccupato perché gli altri due avvocati, Soldani e Grassi, dicono altre cose rispetto alle sue, non hanno detto la verità". E quando in studio gli è stato chiesto se i 16 mila euro percepiti da Lovati per aver lavorato sull’indagine fossero troppi, ha risposto senza esitazioni: "No, perché ha fatto un grosso lavoro, anzi sostiene di aver preso poco".

Le considerazioni sugli indagati

La tensione si è fatta più palpabile quando Panicucci ha domandato se la data di lunedì potesse segnare un momento decisivo. "Sarà un giorno importante? Per un avvocato sarà un giorno come un altro" ha risposto Gallo, con tono fermo che ha strappato qualche sorriso ironico tra gli ospiti, sorpresi dall’eccessiva sicurezza dell’avvocato. Ma il momento più discusso è arrivato quando Panicucci ha ipotizzato un possibile avviso di garanzia per Lovati: "Prendiamo per ipotesi che lunedì accada qualcosa, un avviso di garanzia ad esempio, pensa che Lovati potrebbe essere l’unico?", Gallo ha risposto: "Se arriva a Lovati arriverà ad altre quattro persone, gli avvocati Grassi e Soldani, Sapone e Spoto. Questo non significa che debbano essere condannati attenzione, ma essere indagati è possibile".

La posizione su Venditti e le nuove carte

Gallo ha poi voluto chiarire la sua posizione sull’ex procuratore: "Penso che su di lui non ci sia la corruzione, almeno su Venditti. Ma parlando dell’intercettazione della Suzuki, potrebbe essere pregiudicante per le posizioni di Spoto e Sapone". E ha aggiunto che, a suo avviso, ci sono ancora persone che dovrebbero raccontare tutto quello che sanno: "Le persone che devono dire la verità sono almeno quattro, se non sei. Ma specifico che queste siano deduzioni che io faccio dalla consultazione delle carte".

