Garlasco in Tv, parla la mamma di Sempio: lo scontrino del parcheggio e l’alibi decisivo Dopo dubbi e incertezze sull'alibi di Andrea Sempio, potrebbe essere proprio la madre Daniela Ferrari a consolidare o affossare la versione del figlio.

Da anni il delitto di Garlasco resta un caso irrisolto che continua a riempire pagine di cronaca e a dividere l’opinione pubblica. Ora, a riaccendere i riflettori su una vicenda già segnata da dubbi e contraddizioni, arriva un intervento destinato a far discutere e che potrebbe cambiare l’esito delle indagini: la madre di Andrea Sempio, che potrebbe mettere in crisi l’alibi del figlio.

L’alibi di Andrea Sempio sotto esame: le rivelazioni della madre

Il nome di Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, torna ciclicamente nei dibattiti sul caso. Quel giorno, ha sempre raccontato di essersi recato a Vigevano, mostrando come prova un biglietto del parcheggio. Un dettaglio che però non riporta la targa e che quindi non può essere una conferma definitiva. A complicare le cose, i tabulati telefonici: il cellulare di Andrea non si è mai agganciato alle celle di Vigevano, ma è rimasto collegato a quelle di Garlasco. Negli ultimi tempi si è fatta strada un’ipotesi diversa: e se a Vigevano, la mattina del delitto, ci fosse andata sua madre? Daniela Ferrari, convocata in Procura, avrebbe raccontato di aver incontrato un amico, un vigile del fuoco, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Un elemento che, se confermato, potrebbe ridisegnare completamente la ricostruzione di quelle ore.

Daniela Ferrari e l’ospitata a Filorosso

Questa sera, a Filorosso, Daniela Ferrari avrà la possibilità di spiegare pubblicamente la sua versione. Un racconto che, per alcuni, rischia di complicare la posizione del figlio, già citato negli atti perché sotto le unghie di Chiara Poggi sono stati trovati profili genetici compatibili con lui. Nessun testimone, solo ricostruzioni e dichiarazioni che si intrecciano, lasciando ampio margine a interpretazioni e sospetti. La puntata si preannuncia tesa e ricca di confronti. In collegamento o presenti in studio ci saranno gli avvocati di Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia, quello di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, questo apre ulteriori possibili svolte per l’attesa versione della madre.

Le domande rimaste aperte

A quasi vent’anni dall’omicidio, resta la domanda che attraversa ogni discussione: chi ha ucciso Chiara Poggi? I nuovi particolari potrebbero avvicinare alla verità o finire per aggiungere l’ennesimo capitolo a un puzzle che sembra non avere soluzione. Questa sera, su Rai 3, si cercherà di capire se le parole di Daniela Ferrari potranno davvero cambiare qualcosa o se resteranno solo un’altra ombra in una storia piena di zone grigie.

