Garlasco in TV, nuova svolta dopo gli scatti inediti di Andrea Sempio. Fotografa smentisce: “Non c’era ressa”, la mossa dei carabinieri
Stefania Villani racconta al blog Bugalalla Crime e a Ignoto X di La7 come sono state scattate le immagini che documentano Sempio davanti alla villetta dei Poggi.
Nelle ultime ventiquattro ore lo scenario mediatico italiano è stato completamente assorbito da uno scoop: la diffusione delle fotografie che ritraggono Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sul caso di Garlasco, davanti alla villetta dei Poggi il pomeriggio del 13 agosto 2007. A farle emergere è stata Francesca Bugamelli, creatrice del canale Bugalalla Crime, che ha ricevuto gli scatti direttamente dalla fotografa che li ha realizzati, Stefania Villani. La pubblicazione ha scatenato un interesse immediato altissimo, al punto che testate, programmi televisivi e commentatori online hanno dedicato la giornata intera all’analisi di quelle immagini e del racconto collegato. La loro diffusione rappresenta un possibile momento di svolta nel caso di Garlasco. Nella giornata di oggi, 2 dicembre, la trasmissione Ignoto X di Pino Rinaldi, in onda su La7, ha mandato in onda un estratto dell’intervista realizzata da Bugamelli a Stefania Villani, in cui quest’ultima ha fornito particolari inediti di quelle ore concitate dopo l’omicidio di Chiara Poggi.
Garlasco, a Ignoto X parla Stefania Villani: la fotografa che ha scattato le foto a Sempio
La figura centrale di questo nuovo capitolo è Stefania Villani, fotografa freelance che nel 2007 collaborava con La Provincia Pavese. Quel giorno si trovava in zona per un altro servizio, ma dopo aver appreso dell’omicidio di Chiara Poggi si era recata in via Pascoli a Garlasco con un collega.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Villani racconta di aver iniziato a scattare quando ancora l’area era presidiata quasi esclusivamente dai carabinieri, e le sue parole — raccolte da Bugamelli e rilanciate oggi da da Ignoto X — offrono un quadro diverso rispetto a quanto sostenuto da Sempio. "Se c’era una ressa? Quando siamo arrivati a dire il vero c’erano solo i carabinieri che entravano e uscivano. Inizialmente non c’era nessuno. Poi, non so quantificare di preciso quante persone c’erano. Man mano si sono aggiunte persone, ma non c’era la ressa. Sono arrivate le gemelle Cappa e qualche altra persona. Poi sono arrivati i vigili. Per rispondere alla tua domanda, no, non c’era la ressa". A proposito di Andrea Stasi, attualmente unico condannato per la morte di Chiara Poiggi, la fotografa ha detto: "Se ho visto Alberto Stasi? No, assolutamente".
Bugamelli ha spiegato che la fotografa ha ritrovato le foto solo recentemente, dopo aver ricordato di averle conservate su un vecchio hard disk per 18 anni: "Due sere fa, mentre era con il marito e seguiva una mia diretta, le si è aperto un ricordo. ‘Ma non abbiamo fotografie di quel giorno?’. Sono andati alla ricerca di questo hard disk e mi hanno mandato le foto perché si fidano di me e del mio lavoro". Secondo la youtuber, inoltre, Sempio il giorno del delitto "non è stato sentito da alcun carabiniere, né ha rilasciato le sue generalità".
I carabinieri acuiscono le foto. Parla l’avvocato di Sempio
Secondo quanto riferito nelle ultime ore, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno acquisito tutte le fotografie, otto in totale, e hanno ascoltato Bugamelli come persona informata sui fatti nella caserma di Via Moscova. Le immagini mostrano Sempio in due distinti momenti: prima da solo, poi insieme al padre Giuseppe. Sul fronte della difesa, l’avvocata Angela Taccia ha commentato: "Non comprendo quale sia la notizia in realtà, ma se proprio vogliamo parlare ancora delle foto, le medesime non fanno altro che attestare la veridicità di quanto dichiarato da Andrea Sempio relativamente a ciò che fece il 13 agosto 2007". Ha poi aggiunto: "Ci auguriamo a questo punto che vi siano foto o video anche della piazza ducale di Vigevano proprio durante la mattinata di quel tragico giorno, così da togliere ogni dubbio inutilmente sorto in merito allo scontrino". Le immagini sono ora a disposizione degli investigatori come possibile elemento utile alla ricostruzione delle ore successive al delitto.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, l’ex pm Venditti si sfoga: “Inchiesta su Sempio un falso ideologico, Stasi colpevole”
L’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari torna a parlare...
Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l’inferno sui social: la reazione della difesa
Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web ...
Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona
Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Garlasco in TV, il Dna che inchioda Stasi e il ruolo decisivo di Lovati (oggi in Procura)
I primi risultati dell’incidente probatorio continuano a fare discutere: l’ex avvoca...
Garlasco in TV, la stoccata di Lovati contro il nuovo team di Andrea Sempio
Ospite della trasmissione Farwest, l'ex legale dell'indagato nell'omicidio Poggi ha ...
Garlasco, il movente ‘segreto’ di Andrea Sempio: dal Dna alle foto a casa Poggi, cosa hanno in mano gli inquirenti
Stando alle ultime indiscrezioni gli investigatori avrebbero individuato i punti chi...
Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli
Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sa...
Garlasco, il Dna di Sempio sul telecomando e l’ipotesi del punto di contatto: la difesa si prepara
La compatibilità tra l’aplotipo Y sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di...